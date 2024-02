Video: O femeie a fost lovită din plin de un autoturism al unei școli de șoferi. Instructorul nu se afla în mașină

Victima, o femeie din Timișoara a fost lovită din plin de mașina condusă de cursanta școlii de șoferi, iar incidentul este foarte grav în condițiile în care instructorul coborâse din mașină. Incidentul s-a petrecut pe 15 ianuarie, însă imaginile au apărut acum în spațiul public.

O femeie a fost lovită din plin de un autoturism al unei școli de șoferi

Șoferița în vârstă de 42 de ani ar fi încurcat pedala de accelerație cu frâna. Ce s-a întâmplat, mai exact? După cum se poate vedea în imaginile surprinse de camera de bord, cursanta se afla pe un traseu alături de instructor, moment în care în fața lor au observat un autoturism care bloca drumul.

Era vorba despre un autoturism stricat, condus de o femeie de 20 de ani. Dorind să o ajute pe tânără să-și mute mașina, instructorul a decis că ar fi o idee bună să iasă din autoturism, însă nu s-a gândit niciodată că eleva școlii de șoferi o va comite grav.

și și-a lovit din plin victima, pe care a târât-o pe capotă mulți metri. Vizibil panicată, femeia de la volan striga ”vai, ce am făcut! nu!”, după care îi reproșează instructorului de ce s-a dat jos.

Victima a fost transportată ulterior la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal ”sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru a stabili circumstanţele exacte în care s-a produs accidentul”.

Un bărbat s-a prezentat drogat la examenul pentru școala de șoferi

, un tânăr s-a prezentat la examenul pentru obținerea permisului de conducere după ce consumase droguri. A fost depistat rapid de agenții de la Poliția Rutieră, astfel că s-a ales cu dosar penal.

Șoferul a fost tras pe dreapta în timp ce își susținea examenul și cu siguranță nu se aștepta la asta. ”În urma testării acestuia cu aparatul din dotare au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive.

Menționăm că aceasta nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, bărbatul fiind condus la o unitate spitalicească, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise”, au anunțat reprezentanții IPJ Timiș.

Bărbatul s-a ales acum cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa substanțelor psihoactive și mai are de așteptat mult și bine până va reuși să susțină din nou examenul pentru a-și lua carnetul de șofer.