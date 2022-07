Video. Furtună puternică la Craiova. Mașini luate de ape, acoperișuri distruse și copaci doborâți. Cod roșu emis de ANM

O furtună puternică însoțită de ploi torențiale, vijelii, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină s-a abătut asupra Craiovei.

Rupere de nori la Craiova. Furtună puternică, vijelie și grindină

Cantitățile uriașe de apă au inundat străzile orașului. În unele zone, autovehiculele au avut mari dificultăți în a se deplasa.

În mediul online au apărut mai multe imagini postate de cetățenii din Craiova cu ruperea de nori de sâmbătă după-amiaza.

Pe unele străzi, apa acumulată în urma precipitațiilor a luat mașinile parcate. Cei de la ISU au anunțat că la nivelul municipiului Craiova au fost peste 70 de apeluri la 112.

”Dezastru la Craiova”, ”Furtună cu piatră”, ”S-au rupt norii la Craiova”, sunt doar câteva dintre mesajele postate pe Facebook de cetățenii din Bănie.



Se pare că vremea extremă de sâmbătă a produs deja și pagube. Edilul orașului, Lia Olguța Vasilescu, a postat un mesaj pe Facebook în care anunță deciziile luate de autorități și primele informații despre efectele .

”Atenție! Este cod ROȘU de ploaie și vânt în Craiova! Am închis parcurile și am oprit circulația tramvaielor. Am suplimentat numărul de autobuze.

Avem deja mai multi copaci căzuți și mai multe acoperișuri căzute!

Am închis pasajele. La Titulescu se circula doar pe partea supraterană!

Circulați cu atenție! Dacă aveți probleme deosebite, sunați la telefonul cetățeanului 0251/984”, scrie primarul.

Acoperișuri luate de vânt și copaci doborâți în urma furtunii de la Craiova

Conform celor de la Oltenia TV, de sâmbătă a luat două acoperișuri și a doborât mai mulți copaci.

”Furtună în toată regula la Craiova! Două acoperișuri au fost luat de vânt în cartierul Rovine, dar și în cartierul Brazda lui Novac. Mai mulți copaci au fost doborâți de vântul puternic. A fost trimis și un mesaj RO-ALERT de vreme severă. Circulația tramvaielor a fost oprită”, notează sursa citată.

Pe site-urile de socializare au apărut și imagini cu copaci și stâlpi căzuți pe mașinile din oraș.

Mesaj RO-Alert emis de autorități

La ora 17:00, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod roșu de furtună pentru Craiova. Imediat, cei de la IGSU au emis și un mesaj RO-Alert pentru populație.

În zonă s-au prognozat averse torenţiale ce vor acumula 50 l/mp, grindină, vijelie și frecvente descărcări electrice.