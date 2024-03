Video: Viața mercenarilor români în Ucraina. S-au aliat cu Batalionul Siberian și au intrat în Rusia

Încă din primele luni ale războiului din Ucraina, trupele de mercenari străini care au decis să ajute armata ucraineană au fost criticate dur de regimul de la Moscova. Cu toate că niciodată nu au existat dovezi clare că există un număr oarecare de mercenari români care ar lupta acolo, rușii au insistat că dețin informații concrete în acest sens.

Video: Viața mercenarilor români în Ucraina

Mai mult, acest subiect tabu nu a fost atins prea des în România, țară care preferă să ajute Ucraina în secret. Acum, după ce regimul de la Moscova a anunțat că în Ucraina există câteva sute de mercenari români pe care autoritățile îi caută pentru a-i pedepsi (arestat sau ucis), un batalion de mercenari români a rupt tăcerea.

“, așa cum se numește oficial pe Facebook, a împărtășit cu cei de acasă mai multe momente de pe front și a avut un mesaj războinic pentru Kremlin. De asemenea, cei de la Getica au dezvăluit ce au făcut mai exact în Ucraina în ultima perioadă și au publicat inclusiv un videoclip de pe front.

de toți cei ce ne înțelegeți, de toți cei ce ne sprijiniți, de toți cei ce înțeleg că trăim vremuri dificile și că trebuie să fim tari și să ținem capul sus. S-au întâmplat multe de când nu am mai scris. Campania prezentă nu ne permite foarte mult contact cu publicul. Între opsec, planning, pregătire fizică și psihică, stress, frică și telefoanele în mod avion sau chiar oprite și lăsate în linia 2, am încercat totuși să ieșim cu o postare”, și-au început discursul cei de la Getica.

Înainte de toate, soldații au dezvăluit că și-au propus să inducă în eroare Rusia și au reușit. ”Federația Dusă a declarat că știe de noi, că ne urmărește, că ne caută. Era și cazul să avem o confirmare că ceea ce facem este bine, este eficient, că incomodăm inamicul. Vestea bună este că și noi îi căutăm pe ei. Decepția este un element al spațiului informativ și de lupta care induce confuzie și nesiguranță în rândurile inamicului. Așa că atunci când noi primeam echipe de presă la Mykolaiv și dădeam impresia că nu facem prea mult pentru efortul de război, în fundal pregăteam o operațiune vastă, împreuna cu camarazii din Legiunea Rusia Liberă, Batalionul Siberian, Corpurile de Voluntari Ruși, ceceni din Itchkeria, frați liberi din Belarus, Georgia și multi alți “lupi” din pădurile lumii libere”, se arată în mesaj.

Mercenarii români s-au aliat cu Batalionul Siberian și au intrat în Rusia

Ulterior, soldații români au dezvăluit că au făcut dese incursiuni pe teritoriul rusesc, în mai multe sate de frontieră care nu sunt protejate. ”Cu un simț adânc al responsabilității civice, am încercat să ne predăm și să dam curs acelor mandate de căutare emise de Federația Dusă. Am făcut incursiuni în satele lor de frontieră, dar nu am găsit secții de poliție funcționale, nu am găsit autorități.

Rusia este pregătită de război nuclear, dar nu este în stare să își protejeze frontierele terestre cu un stat cu care se află în război. Idioții utili autohtoni ai Kremlinului guiță în continuu propaganda otrăvită a Federatiei. Dar, de data asta Imperiul nu contra-ataca, imperiul se apară”, și-au continuat discursul ”lupii” geți.

Printre altele, românii au povestit cum Rusia pare incapabilă să se organizeze pe front. Cu toate acestea, soldații recunosc că trăiesc în condiții ”imposibile” și dorm în pădure, fără apă și căldură. ”Se apăra dezordonat, panicat, în haos. Le-am servit propria rețetă a pământului pârjolit, la ei în ogradă și se pare că nu au stomac să o digere. O să continuăm să le-o servim!

Dormim în păduri, în condiții imposibile, fără apă curentă, fără căldură. Dar, simțim căldura voastră, a românilor liberi. Ne-am întors la condiția ancestrală a strămoșilor noștri, ne-am contopit cu pădurea, am devenit lupi. Și ne place ceea ce facem. O să revenim cu postări atât cât ne va permite timpul, secretul de serviciu și condițiile precare din zonă.

Important este că suntem vii și continuăm să rămânem în luptă. (…) Până la următoarea postare, vă salutăm cu respect și cu stimă! Getotac. Trăiască România Unită! Glorie eroilor de pretutindeni! Slava Ukraini!”, se încheie mesajul soldaților care se luptă în Ucraina cu rușii.