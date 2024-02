Viețile distruse de cel mai corupt polițist din Marea Britanie. “Dacă nu te prind tâlharii, te va prinde Ridgewell”

Povestea detectivului sergent (DS – detective sergeant n.r.) Derek Ridgewell nu este doar o poveste despre o teribilă eroare judiciară. Este, de asemenea, o poveste despre unul dintre cei mai corupți ofițeri din istoria Marii Britanii și despre instituția care i-a permis să prospere în activitatea infracțională și apoi l-a protejat, Poliția Transporturilor din Marea Britanie (BTP).

Viețile distruse de cel mai corupt polițist din Marea Britanie

În 1980, DS Derek Ridgewell a fost pentru constituirea unui grup infracțional în vederea furtului de bunuri din depozitul Bricklayers Arms al BTP din sudul Londrei. Cu cinci ani mai devreme, în încercarea de a-și ascunde activitatea infracțională, Ridgewell arestase 12 angajați ai depozitului, cărora la înscenase comiterea acelorași fapte. Sistemul judiciar britanic a fost atât de indiferent față de soarta oamenilor condamnați pe nedrept, încât nu a făcut nimic pentru a le reabilita numele timp de aproape 47 de ani, relatează .

Imediat ce Ridgewell a fost condamnat, BTP ar fi trebuit să îi examineze istoricul arestărilor pentru a vedea dacă nu cumva ar fi putut fi responsabil de faptul că oameni nevinovați au ajuns la închisoare – mai ales pentru infracțiunile pe care le-a comis polițistul. Dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. În cele din urmă, doar un joc al sorții – una dintre victimele sale a ascultat o intervenție telefonică într-o emisiune de radio despre erorile judiciare – a fost cel care a dus la anularea în apel a unei serii de condamnări.

Prima dată când Ridgewell a intrat în atenția publicului era un tânăr arogant de 20 de ani, care se întorsese după cea mai scurtă perioadă de timp petrecută în cadrul poliției britanice sud-africane din Rhodesia, în prezent Zimbabwe, pentru a se reangaja în poliția națională. El a susținut că a lucrat în Rhodesia timp de opt ani. În realitate, dezertase după trei săptămâni, când Rhodesia și-a declarat unilateral independența față de Marea Britanie în noiembrie 1965. Dezertarea era o infracțiune penală și exista un mandat de arestare pe numele său.

Ridgewell era un tânăr carismatic și foarte credibil, un tip îndrăzneț cu față de copil. A acordat atunci un interviu pentru The Guardian în care a pozat ca o figură eroică susținând că a părăsit poliția din Rodhesia din cauza rasismului acesteia. Într-o scrisoare adresată comandantului său, el a descris forțele de ordine ca fiind “o organizație militară concepută pentru a-i suprima pe africani”. A fost portretizat ca fiind mai degrabă nobil, curajos și elocvent decât un escroc fugar. Mandatul de arestare a fost retras și a obținut un loc de muncă în cadrul BTP.

În 1972, la șapte ani după ce s-a întors din Rhodesia, Ridgewell a fost pus la conducerea unei noi echipe din Londra, care trebuia să se ocupe de jafuri. Numărul tâlhăriilor comise în metrou era în creștere, iar un disproporționat de tineri de culoare erau urmăriți penal pentru acestea. Succesul însemna arestări pentru Ridgewell. O mulțime de arestări. Așa că s-a asigurat că acest lucru se va întâmpla.

Echipa lui Ridgewell a luat în vizor tinerii de culoare

Ridgewell și echipa sa au coborât patru tineri de culoare dintr-o garnitură de metrou în stația Waterloo, chiar înainte de miezul nopții, unde așteptau alți membri ai echipei sale. Tinerii se îndreptau spre un club reggae. Ei au fost acuzați de vagabondaj cu intenția de a comite o infracțiune.

Bărbații au semnat mărturisiri, dar unul dintre ei a declarat ulterior în instanță: “Am semnat-o doar pentru că mi-a fost teamă că voi fi bătut și eu”. Unul dintre bărbați era împreună cu prietena sa albă. Poliția a ignorat-o, iar aceasta a fost lăsată să rămână în tren. Fata și tinerii au declarat ulterior că povestea poliției a fost fabricată.

Un magistrat a respins cazul. Lambeth Community Relations Council a depus o plângere, iar BTP a promis o anchetă, dar ulterior a declarat: “Nu a fost prezentată nicio dovadă din partea niciunui martor care să susțină vreo acuzație împotriva vreunei persoane”.

Cu o altă ocazie, șase tineri de culoare au fost arestați în timp ce călătoreau din stația Stockwell din sudul Londrei. Atunci, Ridgewell a declarat că a urmărit un grup de tineri de culoare într-un vagon de metrou, în timp ce a plasat membri ai echipei sale în vagoanele din spate și din față.

Toți ofițerii erau îmbrăcați în civil. Ridgewell a susținut că bărbații au încercat să îl jefuiască înainte ca el să riposteze și să îi aresteze. El a afirmat că unul dintre bărbați, Courtney Harriot, a scos un cuțit, pe care Ridgewell i l-a dat jos din mână cu bastonul din dotare.

Toți inculpații, care au devenit cunoscuți sub numele de Stockwell Six, au pledat nevinovați și au declarat că presupusa tentativă de jaf nu a avut loc niciodată. Aceștia au declarat că ofițerii i-au amenințat, au fost violenți și le-au pus cuvinte în gură. Cinci dintre cei șase au fost condamnați. Harriot a fost condamnat la trei ani de închisoare.

O lună mai târziu, alți patru tineri de culoare au fost arestați de Ridgewell și echipa sa în stația Oval, fiind suspectați că au furat din gențile pasagerilor. Bărbații erau membri ai unei organizații Black Power numită Fasimbas și se întorceau de la o întâlnire politică. Ofițerii erau îmbrăcați în civil și nu au declarat inițial că sunt oameni ai legii, astfel că inculpații au crezut că sunt jefuiți. Apoi au fost duși la o secție de poliție unde au semnat mărturisiri pentru o serie de furturi. Ulterior, aceștia au afirmat că au fost bătuți și că li s-au smuls mărturisirile cu forța.

La Old Bailey (Curtea Penală Centrală din Anglia și Țara Galilor n.r.), bărbații – care au devenit cunoscuți sub numele de Oval Four – au fost acuzați de 17 infracțiuni de “jaf asupra unor persoane nedeterminate”. Nu a existat niciun martor al acuzării, în afară de ofițerii care i-au arestat, și nicio victimă nu a fost menționată în niciuna dintre acuzații.

Ridgewell recunoaște că ”este deosebit de atent” la tinerii de culoare

O femeie albă, Diana O’Connor, a declarat că i-a văzut pe ofițeri pornind atacurile și a încercat să le întrerupă. Ea a fost acuzată de agresiune. La proces, O’Connor a depus mărturie în numele lui Winston Trew, unul dintre cei patru. “Ochii băiatului păreau să-i iasă din cap, iar gura îi era deschisă ca și cum s-ar fi sufocat… De aceea am intervenit pentru a opri totul”, a spus ea.

După un proces care a durat cinci săptămâni, toți cei patru au fost găsiți vinovați de agresarea ofițerilor, precum și de două furturi din buzunare pe care polițiștii au pretins că le-au văzut, deși au fost achitați pentru celelalte acuzații pe care le-au recunoscut în mărturiilor lor. Ei au fost condamnați la doi ani de închisoare, pedeapsă redusă la opt luni în apel.

În același an, doi tineri de culoare au fost arestați de Ridgewell în stația Tottenham Court Road. Din nou, polițiștii erau îmbrăcați în civil și nu s-au identificat. Din nou, bărbații au fost acuzați de agresiune asupra ofițerilor, precum și de încercarea de a fura gențile femeilor. Cei doi erau studenți iezuiți din Rhodesia care studiau asistența socială la Oxford.

Judecătorul, Gwyn Morris, a fost atât de îngrozit de martorii poliției încât a respins cazul înainte de a audia apărarea. “Mi se pare terifiant ca aici, în Londra, oamenii care folosesc transportul public să fie asaltați de polițiști fără ca aceștia să se identifice ca fiind polițiști”, a declarat Morris. “Unul dintre acești bărbați a fost atacat fără ca vreun cuvânt să fie rostit cu privire la faptul că ar fi fost arestat… Cum poate fi acordată încredere acestor ofițeri?”

În timpul procesului, Ridgewell a fost întrebat de un avocat al apărării dacă era “deosebit de atent la tinerii de culoare”. Ridgewell a răspuns: “Pe linia de nord, recunosc că este adevărat”.

Polițistul corupt ajunge la Bricklayers Arms

Notorietatea sa era atât de mare încât atât un documentar BBC Nationwide din 1973, cât și un articol din Sunday Times, au făcut referire la un cântec auzit în pub-urile din jurul Brixton: “Dacă nu te prind tâlharii, te va prinde Ridgewell”.

Dar, în ciuda ziarelor, a documentarului și chiar a unui judecător care arătau că Ridgewell , fără scrupule în a înscena infracțiuni unor oameni nevinovați, BTP nu a făcut nimic. Nu a fost nici concediat, nici sancționat. A fost pur și simplu mutat la un alt loc de muncă.

În scurt timp, a ajuns la Bricklayers Arms, unde a furat de la British Rail (Căile Ferate Britanice n.r.) și a aruncat vina asupra unor angajați nevinovați. Din nou, părea că există un element rasial în aceste înscenări. Ridgewell a declarat că i-a suspectat pe bărbați deoarece “tura era una mixtă de nigerieni și turci. În mod normal, cele două grupuri minoritare au o barieră rasială strictă între ele, dar aceștia lucrau îndeaproape împreună”.

Un articol scris pentru BTP Review în 1977, în care era lăudată investigația, relata: “DS Ridgewell a intuit cu perspicacitate că era vorba despre un scop criminal comun, mai degrabă decât de speranța pioasă a Consiliului pentru Relații Rasiale, ceea ce i-a determinat să își depășească prejudecățile”. Unul dintre angajații acuzați pe nedrept, Basil Peterkin, era, de fapt, afro-caraibian.

Pe parcursul a 11 luni, Ridgewell și colegii săi au furat 60 de dube încărcate cu bunuri alese cu grijă. Au fost demascați după ce unul dintre complicii lui Ridgewell, care nu făcea parte din poliție, a fost prins transferând colete. Un altul a fost descoperit că avea asupra sa o listă dactilografiată de bunuri, furnizată de Ridgewell.

Când guvernatorul închisorii Ford din West Sussex l-a întrebat pe Ridgewell de ce s-a apucat să comită infracțiuni, se spune că acesta ar fi răspuns: “Pur și simplu am cedat tentației”. După cum s-a aflat ulterior, polițistul a fost corupt de la început.

Derek Ridgewell a murit în închisoare în 1982, la 37 de ani, se pare că în urma unui atac de cord. Dar există zvonuri că a fost ucis pentru că știa prea multe despre corupția de la cel mai înalt nivel din poliție.

Condamnare anulată după 47 de ani

În 2020, la patru luni de la exonerarea a trei dintre tinerii din Oval Four, ultimul membru a făcut apel cu succes împotriva condamnării sale. În ciuda calvarului prin care au trecut, Winston Trew a ajuns să fie profesor de sociologie la Universitatea South Bank din Londra. El a scris împreună cu Graham Satchwell, fostul detectiv-șef de la căile ferate din Marea Britanie, o carte despre Ridgewell, intitulată Rot at the Core: The Serious Crimes of a Detective Sergeant.

Cu toate acestea, spune astăzi Trew, Ridgewell i-a provocat traume ireparabile. “Când am ieșit din închisoare, eram un om foarte furios. Aveam coșmaruri, aveam ulcer la stomac. Uram lumea și mă simțeam neajutorat. Am fost eliberat în iulie 1973 și am petrecut tot acest timp până în decembrie 2019, când sentința a fost anulată, încercând să-mi reabilitez numele.”

În iulie 2021, după ce trei membri ai Stockwell Six și-au anulat condamnările, adjunctul șefului poliției BTP, Adrian Hanstock, a făcut o declarație prin care a confirmat că instituția a examinat toate dosarele în care Ridgewell a fost ofițerul principal de investigație și “nu a identificat niciun alt aspect suplimentar care să ne pară că ar trebui să fie trimis pentru o revizuire externă”.

Dar nu i-a menționat pe cei șapte bărbați condamnați pentru furturile de la Bricklayers Arms, ale căror condamnări nu fuseseră încă anulate. Acestora li s-a făcut dreptate pe 18 ianuarie 2024.

S-ar putea să nu știm niciodată cu exactitate câți oameni a arestat Ridgewell în cei 15 ani în care a fost ofițer de poliție. Ceea ce știm este că niciodată nu au existat atâtea condamnări anulate – 11 până acum – și atâtea vieți distruse din cauza unui ofițer corupt.