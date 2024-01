Gigi Becali a vrut să plece din ţară când a fost condamnat la închisoare: „Au venit la 06:00 dimineaţa cu 30 de mascaţi”

Gigi Becali a avut un moment în care a vrut să plece din țara. Patronul FCSB și a povestit cum a fost la un pas să se mute în Grecia.

Gigi Becali, la un pas să plece din România. Dezvăluiri emoționante din perioada încarcerării

Gigi Becali a fost critic pe parcursul acestei campanii de calificare la Euro, chiar dacă tricolorii au obținut biletele pentru turneul final. Belarus – România 0-0 l-a enervat cel mai tare. .

„Cu cine să țin? Să țin cu echipa națională, care ce? Care îl batjocorește pe Becali? Dacă Becali e batjocorit, nu țin. O să ziceți că naționalism… Dacă batjocorești, nu mă interesează naționalismul.

Nu voiam să plec din țară când m-au băgat la pușcărie? Mă batjocorești, plec. M-am dus în Grecia. Dacă la 18 ani nu mi-au dat voie la prima fată, la a doua la fel. Trebuia să îmi dea 30 de zile liber. Aveam 30 de zile conform legii libere, regim deschis, eu. Aveam 30 de zile! Vreau o zi când a făcut fata 18 ani.

Da-ți-mi o zi la cealaltă fată, când a făcut 18 ani, după un an. Familia a zis că nu poate să mai stea aici. Mi-au zis ‘Băi, tată, ăștia sunt cu ochii pe tine și nu putem să facem nimic’.

Nu știi câte șicane mi-au făcut în pușcărie? Că de ce au găsit 1000 de euro sau 500 de euro în pantalonii pe care mi i-a adus. Păi erau în pantalonii pe care mi i-a adus de schimb. Voi trebuia să controlați în buzunare, nu eu. Uite am găsit 1000 de euro, ia-i, ce să fac eu cu ei? A, păi stai, sancțiune!

Că de ce vorbești la telefon pe cartela altuia? Vorbesc că mi-a dat omul. Telefonul pe care îl avea el, îl aveam și eu. Păi dacă tu mă bagi pe mine la pușcărie că îmi fură hoții mașina și hoții se plimbau în decapotabile și eu în pușcărie, fetele mele au zis că în țara asta nu se poate trăi. Ăia au acum 25 de ani de pușcărie, erau tot felul de criminali. Cum i-am băgat eu mă pe ăia în portbagaj, că ăia sunt periculoși?!

Vine la ora 6 dimineața! Vii la mine la 6 dimineața cu 30 de mascați? După ce mi-a furat mie mașina? Ca să ce? După 6 luni de zile! Mi-au furat mașina, mi-am recuperat-o de la hoți, după 6 luni de zile! Domne, i-ai sechestart! 30 de mascați în fața casei la 6 dimineața. M-ai băgat la pușcărie. Nu-mi dă voie nici măcar la majorat la fete?”, a dezvăluit Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVIC.

Cum s-a răzgândit Gigi Becali și nu s-a mai mutat în Grecia: „Am închis ochii și mi-am imaginat”

Gigi Becali a stat aproape doi ani în închisoare, în perioada mai 2013 – aprilie 2015. Latifundiarul din Pipera a fost eliberat din penitenciarul Poarta Albă după ce a executat o treime din pedeapsa de trei ani și șase luni de închisoare

„Când am ieșit, m-am dus în Grecia să îmi iau casă. În Grecia, două zile am umblat după casă, în Veria, unde sunt machedoni. Am stat singur, am închis ochii și mi-am imaginat puțin. Eram vreo 7-8 inși, cu două mașini. Le-am zis ‘lăsați-mă singur puțin’, mă uitam de jur împrejur, am găsit o vilă frumoasă, 4 milioane de euro voia pe ea.

M-am uitat în sus, în jos, eram și cu agentul imobiliar. Am deschis ochii și le-am zis ‘urcați-vă în mașini, direct la aeroport!’ Că aveam avion privat acolo. La revedere! Nu mai plec din țara mea nici dacă se scufundă pământul tot și dacă îmi taie capul să mi-l taie în țara mea.

Și am venit și am pupat pământul la aeroport. Pe cuvântul meu de onoare. Doamne, ce nebunie era să fac, să plec din țara mea? Au făcut ei răutațile lor, să plătească ei păcatele lor.

Mi-am imaginat, eu cine sunt acolo? Dacă pot sta acolo. Ce fac eu mâine când mă scol dimineața aici? Eu trebuie să mă scol să văd elementele, toate ale mele, cu care am crescut de la 6 ani. Să văd un pom, un loc al meu. Cu ce am crescut eu, un grajd, niște oi. Dacă nu am amintiri, viața mea s-a șters?

Asta e. Ce au făcut, au făcut. Îmi văd de treaba mea. Nu îi mai ațâț nu mai fac eu politică și mi-am văzut de treaba mea”, a conchis patronul FCSB.

