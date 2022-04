„Submarinul galben” scufundă Bavaria! „Villarreal a lovit fulgerător, Bayern a trăit o seară amară în Liga Campionilor”

Villarreal a eliminat-o pe Juventus la Torino în optimile de finală, iar acum, grație reușitei rezervei Samuel Chukwueze, și cu Bayern Munchen, chiar la ea acasă.

Pentru Bild, eliminarea bavarezilor este frustrantă. Lucru probat de un joc de cuvinte care deschide rubrica de fotbal a paginii web a cotidianului.

”Bayern este scufundat de submarinul galben în ultimul moment! După înfrângerea cu 1-0 din prima manșă, campioana record a trăit o seară de Ligii Campionilor foarte amară.

Și, după o remiză 1-1 pe Allianz Arena, a fost eliminată de outsider-ul absolut”, scriu jurnaliștii germani în deschiderea comentariului dedicat meciului.

SofaSccore se limitează la a scoate în evidență un fapt statistic. Și anume faptul că este doar a doua echipă care a primit un singur gol în două meciuri de la formația germană în ultimele 8 sezoane. Precedenta performanță i-a aparținut lui Liverpool, în stagiunea 2018-19.

În timp ce SportBible titrează: ”Villarreal o elimină pe Bayern Munchen din Liga Campionilor, haideți să respectăm numele lui Unai Emery”.

Și presa britanică, evident, a tratat eliminarea șoc a bavarezilor. Însă cu titluri mai echilibrate, poate și pentru că nu a fost implicată o formație din Insulă.

”Unai Emery creează un șoc imens în Liga Campionilor, Villarreal elimină pe Bayern Munchen”, a titrat .

În timp ce a scris: ”Golul din final al lui Samuel Chukwueze o trimite pe Villarreal în semifinalele Ligii Campionilor”. Versiunea irlandeză a titrat: ”Șoc uriaș în Liga Campionilor, după ce Villarreal lovește fulgerător pentru a o elimina pe Bayern Munchen”.

Firesc, jurnaliștii spanioli sunt în extaz după calificarea lui Villarreal. , spre exemplu, a titrat ”Villarreal este scris cu litere de aur” și continuă: ”Calificare istorică a submarinului în semifinala Ligii Campionilor după remiza împotriva lui Bayern pe Allianz Arena”.

În timp ce AS precizează: ”Villarreal o torpilează pe Bayern în 87’… deja în semifinale”. Iar în subtitlu scrie că ”Un gol al lui Samu Chukwueze, în minutul 87, îi oferă submarinului o calificare istorică în semifinalele Ligii Campionilor pentru a doua oară în istoria sa”.

Pe twitter, o mulțime de comentarii după șocul produs de Villarreal. Iar donkangkaos postează modul în care Chukwueze, autorul golului împotriva lui Bayern, dansează în vestiar. Un film de 14 secunde care are peste 300.000 de vizualizări.

FT : Bayern Munchen ( R.Lewandowski ’52 ) 1-1 Villareal ( S.Chukwueze ’88 )

( agg 1-2 )

BAYERN MUNCHEN ARE OUT OF CHAMPIONS LEAGUE !!!!

VILLAREAL TO CHAMPIONS LEAGUE SEMIFINALS !!!!

— don kang kaos®️ (@_doncorleone78)