Viorel, dezvăluire șocantă despre petrecerea dată de Emily Burghelea: ”Au pus-o pe Veronica să danseze și cineva filma”

Noi detalii despre scandalul fostei asistente TV Emily Burghelea cu echipa Acces Direct ies la iveală după ce tânăra a demisionat zilele trecute, în direct, pentru că nu mai suporta agresiunile la care era supusă prietena sa, Vulpița.

Viorel Stegaru vine cu o altă versiune și susține că fosta finalistă de la „Bravo, ai stil” i-a chemat la petrecerea din weekend doar pentru că a vrut să-și bată joc de Veronica pe care a îmbătat-o cu bună știință, acesta fiind și motivul pentru care a fost dată afară din emisiune.

Bărbatul din Blăgești, județul Vaslui, a povestit că soția sa a fost pusă în ipostaze rușinoase după ce s-a schimbat în costum de baie, iubitul fostei asistente TV filmând-o în timp ce dansa.

Vulpița batjocorită de prietenii lui Emily Burghelea, spune Viorel Stegaru

Viorel Stegaru și-a luat inima în dinții și a povestit de la ce a pornit întregul scandal dintre Acces Direct și fosta asistentă TV Emily Burghelea. Bărbatul din Blăgești susține că tânăra i-a chemat la ea acasă pentru a-și bate joc de Vulpița, de aceea nici nu a dorit să fie însoțiți de vreo cameră de luat vederi.

Mai mult decât atât, fosta asistentă a Mirelei Vaida le-a cerut celor doi soți să nu povestească în emisiune cele petrecute și asta pentru că Vulpița a fost pusă în ipostaze rușinoase de prietenii acesteia. Se pare că iubitul fostei asistente TV deține o filmare cu Veronica Stegaru în costum de baie dansând într-o ipostază pe care Viorel nu o poate descrie.

„Sâmbătă, când am ajuns acasă, Veronica stătea pe telefon și se juca. Era ora 22:00 și eu eram întins în pat. Vine Veronica și-mi spune: «Măi Viorele, uite cine m-a sunat, Emily». «Păi și ce vrea?«, i-am zis eu.

«Păi să mă duc la ea la o petrecere» și i-am zis «Nu, vreau să particip și eu să văd ce se întâmplă acolo». Nu i-am dat adresa și a zis că vine în față la benzinărie. Nu știu cu cine a venit… Înalt. Un băiat înalt.

Când am ajuns acolo, am zis că poate e ceva ok. A zis să nu spunem la nimeni ce facem noi. Am ajuns acolo și o mințit, că a zis că «Veronica a spus că îi este foame și să o pun la masă». Aici nu este adevărat ce a zis ea. Am luat eu o bucățică, am gustat.

Mai era un singur bărbat și două fete. A pus cineva vin în paharul meu și al Veronicăi. Eu am gustat. Eu nu beau. Veronicăi i-a pus un pahar și l-a băut. Bun, nu am zis nimic.

Am făcut un dans popular și ce spune Emily: «Hai să facem baie în jacuzzi». Eu nu m-am băgat, dar Veronica s-a dus și s-a băgat în jacuzzi. Au schimbat-o în costum de baie. Eu nu am intrat. Una dintre fete m-a udat cu apă. Eu m-am retras și mi-am văzut de treaba mea.

În timpul ăsta, i-a mai pus un pahar de băutură Veronicăi și se amețise. Doamna Mirela, mi-e și oarecum să spun. A pus-o pe Veronica să danseze… nu pot să spun… într-o ipostază intimă și cineva o filma. Iubitul ei filma” a povestit Viorel despre cele întâmplate la Emily Burghelea acasă.

Veronica nu a suflat nicio vorbă în timp ce soțul ei dezvăluia cele petrecute la grătarul organizat de Emily Burghelea. Vulpița a început să plângă, moment în care prezentatoarea Mirela Vaida a intervenit pentru a o calma, precizând că nu este deloc normal ce s-a întâmplat acasă la fosta asistentă TV.

„Emily a tăcut tot timpul, a fost cea mai bună prietenă cu Veronica, ea l-a invitat pe agresorul ei la jacuzzi în Pipera. Eu am dreptul să cred că acolo Viorel putea fi drogat, iar ceilalți doamne ferește ce gânduri aveau cu Veronica, o trimiteau peste graniță, cine știe ce îi făceau.

Nu e normal pentru echipa cu care lucrezi să faci astfel de acte iresponsabile”, a ținut să adauge prezentatoarea Acces Direct în emisiunea de marți, 16 iunie.