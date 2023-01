Virgil Popescu taie în carne vie după accidentul de la CE Oltenia. A fost anunțat un nou val de demisii

Despre această tragedie ministrul energiei a prezentat primele concluzii ale Corpului de Control și a cerut demisii în lanț, începând cu Directoratul CE Oltenia Daniel Burlan, dar și al lui Marius Negru, membru al directoratului.

Virgil Popescu anunță un nou val de demisii la CE Oltenia

Popescu a transmis că a solicitat aceste demisii pentru a se asigura că în viitor nu vor mai fi repetate tragedii de la CE Oltenia, când mai mulți mineri au murit după ce camionul care îi transporta la lucru s-a răsturnat.

cu achizițiile, precum și cei care au întocmit aceste caiete de sarcini. În analiza corpului de control a reieșit clar că procedura privind achiziția trebuie îmbunătățită. Mai solicit identificarea tuturor persoanelor responsabile.

Am solicitat eliberarea celor responsabili de eliberarea drumurilor. Cer eliberarea din funcție a doi membri din conducere. Sper ca prima investiție să fie făcută în drumurile de acces și transportul persoanei. E clar că activitatea de protecția a muncii a existat doar formal.

Solicit de asemenea schimbarea a coordonatorului activității de protecția muncii. Demisia președintelui, membru din directorat și nu sunt singurii”, a transmis Virgil Popescu.

Între timp, PSD a cerut demisia lui Virgil Popescu, considerând că el este de fapt principalul vinovat pentru întreaga situație de la CE Oltenia.

” Politețurile și respectul nu își mai au rostul, pentru că PNL calcă pe cadavre și târăște prin mocirlă durerea salariaților și a familiilor celor decedați, din 2019 încoace, din CE Oltenia. Drept dovadă, mesagerii lui de la Gorj mulțumesc lui Dumnezeu că nu a fost PSD la conducerea CEO, pentru că era compania în faliment.

Dacă aș fi la fel de lipsit de umanitate și de scrupule, aș spune că este bine că nu am fost noi, pentru că ar fi trebuit să dăm explicații pentru morții din ultimii doi ani. Anii în care CEO a fost sub tutela PNL și sub conducerea lui Virgil Popescu. Noi am fi dat, cu siguranță, explicații!

Am fi fost măcelăriți în spațiul public, huliți și înjurați de sute de oameni aduși cu autocarele la proteste. În schimb, ei, în frunte cu Virgil Popescu, ce fac? Aruncă vina pentru incompetența lor, tot la PSD. Acest ministru inuman a găsit „acarul Păun”, a găsit „vinovații” pentru tragediile de la companie. De ce? Doar pentru că a găsit înlocuitori. Alți „Mesia” călare pe cai albi, care vor minți pe toată lumea că salvează minerii și energeticienii din Gorj.

Și fac asta în timp ce strigă în gura mare că NOI vrem să ne impunem oamenii în CEO! Penibil și dezgustător! Acestea sunt motivele pentru care Virgil Popescu trebuie să își dea demisia. Și nu, nu mă aștept că o să o facă. Dacă avea demnitate, bun-simț și un dram de umanitate și respect față de noi, o făcea demult. M-am convins că nu îl interesează ce se întâmplă cu Gorjul.

Nu i-a păsat absolut deloc de solicitările noastre, începând cu amenajarea hidrologică de pe Jiu și terminând cu modul în care, acum, batjocorește o tragedie și profită de ea ca să mimeze că îi pasă de oamenii din CE Oltenia”, a transmis Cosmin Mihai Popescu, președintele CJ Gorj.