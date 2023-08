Culisele scandalului Mutu – Alex Ioniță: „Asta m-a deranjat!”

Alexandru Ioniță s-a destăinuit , dedicată suporterilor „alb-vișinii”. Mijlocașul a vorbit despre trecutul negru, dar și despre prezent și viitorul său în Giulești.

Alex Ioniță a vorbit sincer despre conflictul cu Adi Mutu de la Rapid: „Îmi doream să joc mai mult și acest lucru mă deranja”

Alex Ioniță a recunoscut că a fost deranjat de faptul că Adrian Mutu nu l-a jucat mai mult: „Sunt destui jucători așa. Eu sunt genul ăsta de jucător. Timpul a demonstrat lucrul acesta, nu trebuie să mai spun eu. Da, mi-a spus că nu am procedat corect și eram conștient de lucrul acesta, dar în același timp și eu îmi doream să joc mai mult, să marchez mai mult și acest lucru mă deranja.

Dacă eram lăsat mai mult poate reușeam să marchez mult mai devreme acest gol. Cum am mai spus, am început foarte bine campionatul, meritam de mai multe ori să fiu lăsat pe teren până la finalul meciului, dar nu am fost.

Și de-a lungul campionatului OK, am fost mereu titular, dar uitați-vă câte meciuri am terminat 90 de minute! Devine frustrat deodată ce spui că vrei să joci mai mult, poți să joci mai mult, demonstrezi că meriți să joci mai mult”, a fost sincer mijlocașul, .

Alex Ioniță, afectat că nu avea realizări personale: „Neavând reușitele mele în teren, urmat de acele schimbări, intervine o frustare mare”

Alex Ioniță se lupta cu proprii demoni, însă s-a afundat și mai mult în lipsa realizărilor sale: „Neavând reușitele mele în teren, urmat de acele schimbări, intervine o frustrare foarte mare. Îmi dădea destulă încredere, având în vedere că mă băga meci de meci, vorbea cu mine, că l-am rugat să mă lase că îmi doresc să marchez și eu și au fost ocazii când putea să mă lase să termin meciul pe teren”.

Chiar și în aceste condiții, s-a împăcat cu ideea și a regretat faptul că a plecat direct la vestiare după ce a fost schimbat de „Briliant”: „Dânsul a ales însă să nu o facă, i-am respectat decizia, dar în același timp în meci, în tensiunea aceea, nu mai gândești limpede și normal antrenorul nu are dreptate întotdeauna”.

Ioniță II se bucură însă că a avut parte de susținerea necondiționată a suporterilor: „Galeria m-a sprijinit. Indiferent de cum vei juca, presiunea e foarte mare la Rapid. Azi poți să fii cel mai bun, mâine poți fi cel mai slab dacă ai pierdut, dar sunt obișnuit cu lucrurile astea. M-au dezamăgit la un moment dat, mai ales după meciul cu Voluntari, dar aveau dreptate pentru că am intrat foarte slab”.

Cel mai slab moment la Rapid și obiectiv pentru acest sezon: „Mi-aș dori să fac și lucruri individuale”

Rapidistul e de părere că până acum s-a pus în slujba echipei, însă a venit momentul să fie și el în lumine reflectoarelor: „Sezonul trecut eu consider că m-am sacrificat în oarecare măsură pentru echipă. Adică îmi doream să joc și respectam ceea ce mi se cerea, am reușit să ofer destul assist-uri, am scos câteva penalty-uri, dar nu mi-am făcut partea mea individuală.

Poate aici am greșit. Ar fi trebuit să fiu câteodată mai egoist, pentru că așa aveam și eu de câștigat. Iar sezonul acesta să continui ce am făcut sezonul trecut, să îmi ajut echipa și încă o dată mi-aș dori să fac și lucruri individuale pentru moralul meu și reușitele mele. Ultimul sezon, acum pe final, a fost cea mai slabă perioadă a mea fotbalistică”.

