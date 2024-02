Visul de titlu al Rapidului, spulberat de un rapidist convins: „E anul FCSB-ului!”

FCSB și Rapid București sunt în luptă pentru titlul din SuperLiga, însă . Florin Manea privește cu entuziasm seria de cinci succese consecutive ale elevilor lui Cristiano Bergodi, însă le spulberă orice speranță la campionat.

Rapid București merge ceas în SuperLiga, iar „alb-vișinii” și-au anunțat deja intenția de a câștiga titlul în fața celor de la FCSB. Giuleștenii s-au apropiat la șase puncte de lider, însă „roș-albaștrii” așteaptă să joace cu Universitatea Cluj.

Florin Manea este un suporter înfocat al giuleștenilor, însă mărturisește că este anul celor de la FCSB în România. Agentul lui Radu Drăgușin a povestit și .

„De ce neașteptat? Țin cu Rapid și nu ține nimeni cont că au câștigat în minutul 90 sau au dominat jocul, când tragi linie sunt cinci victorii la rând. Le urez succes, mă bucur. Chiar am fost surprins de un jurnalist, m-am întâlnit cu el în aeroport.

Habar nu aveam cine e, mi-a făcut omul cu mâna, iar eu cum sunt respectuos l-am salutat, l-am văzut cu un copil. M-am trezit cu acel articol, Rapid va rămâne întotdeauna în inima mea, este parte din ADN-ul meu și nu am cum să nu mă bucur.

Zic că anul este anul lui FCSB, dar cine știe. Cu puțin noroc, văd că fac transferuri și se investesc bani. Acum că transferul este bun sau nu e bun sau că e mai scump decât ar fi trebuit să fie nu mai contează, important este că se investește”, a declarat Manea la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30, doar pe site-ul , în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Radu Drăgușin s-a transferat la Juventus de la Regal Sport, școală de fotbal a fost cedată ulterior celor de la Rapid. Cum firma nu mai există în momentul actual, taxa de formare va fi încasată de către Federația Română de Fotbal.

„Ce bani să mai ia dacă s-a desființat echipa aia? Victor Angelescu bate câmpii rău de tot și nu știe ce vorbește, am spus-o de mult, se va adeverii. M-a dat și în judecată că l-am făcut escroc internațional, trebuie să îi dau 30.000 de euro. I-am zis că îi dau dacă acceptă că este un escroc internațional.

Nu o să iasă niciodată nimic din treaba asta, o să vedeți. Banii vor ajunge la Federația Română de Fotbal cum este legea, ăsta va fi sfârșitul situației. Nu știu ce speră Victor Angelescu să mai ia, dar el cu gura lui a cerut acel faliment.

Vă mai spun ceva în premieră, am vrut să cumpăr pentru că știam ce bani o să vină. Am vrut prin interpuși să ofer 100.000 să cumpăr firma aia, care avea vreo 16.000 datori și eram de acord să plătesc și ăia, făceam eu școală de fotbal. Făceam școală de fotbal și încasam 500 și ce mai urma. Dar am fost refuzat, că firma trebuia exterminată”, a declarat agentul.

„Se investește în tineri, cum a făcut și Gigi la un moment dat. Cumpăra tot ce era bun: Chiricheș, Stanciu. Important este că se întâmplă lucrul ăsta, mă bucur pentru ei (n.r. Rapid). Urmează și procesul să îmi iau banii. Poate îi câștig și pe ăștia, normal că le doresc să le meargă cât mai bine.

O să ne auzim în curând, o să joace și o să facă lucrurile exact cum le-am făcut în ultimii cinci ani. Toți au zis că sunt nebun, că 30 de milioane nu se poate, că este prea mult și uite că s-a putut. În nebunia mea am avut dreptate cu tot ce am zis până acum. Am zis de Stanciu că va ajunge căpitanul echipei naționale când juca la Alba Iulia, iar acum se laudă alții cu cariera lui”, a mai spus Manea.

Florin Manea SPULBERA VISUL de TITLU al Rapidului: “E ANUL FCSB-ULUI”