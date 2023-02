Visul din închisoare al lui Adrian Mititelu a devenit realitate. Ce urmează la Rapid – FCU Craiova? ”Se întâmplă de când mă știu” Video exclusiv

Întâlnirea dintre cele două formații, din etapa a 25-a din SuperLiga, se va disputa vineri seară, de la ora 20:00, și .

Adrian Mititelu, povești de la meciurile Rapid – FCU Craiova

În cadrul celei mai noi ediții a , Adrian Mititelu a vorbit despre întâlnirea Rapid – FCU Craiova și de faptul că are o simpatie pentru formația giuleșteană.

”Mitul invincibilității Giuleștiului l-am spart sezonul trecut. Eram în detenție și așteptam inaugurarea stadionului Giulești, priveam cu atenție meciurile și mi-am dorit din tot sufletul ca noi să fim primii care să batem în Giulești.

Juca Rapidul și bătea pe toți și simțeam că vine momentul ca noi să intrăm în istorie cu chestia asta. Și am intrat. Acum e un alt meci, orice e posibil, Rapidul e pe val, are echipă foarte bună, dar noi am punctat deja pentru istorie.

Astea sunt chestii care vor rămâne tot timpul. În Giulești am bătut de când mă știu eu, am bătut și ca suporter când eram copil și fugeam la meci fără să știe părinții ca să o văd pe Știința la București”, a declarat Mititelu.

Mititelu, susținător al Rapidului pe Giulești

Finanțatorul FCU Craiova a povestit cum mergea în deplasări la București ca suporter al Universității Craiova pentru meciuri cu Dinamo sau Steaua, iar dimineața ajungea în Giulești să susțină Rapidul în Divizia B.

”Prin anii ’80 când eu eram în vogă cu deplasările, Rapidul nu prea era în prima divizie. Foarte rar i-am prins, dar îmi aduc aminte copil fiind că aveam o relație foarte apropiată, noi galeria Universității Craiova cu cei de la Rapid. Era acel slogan celebru ‘Rapid București, frate cu Craiova ești’.

De vreo două sau trei ori când am mers în București, Rapidul avea acasă, îmi amintesc că o dată avea chiar cu Petrolul Ploiești într-o dimineață pe la ora 11:00, iar noi aveam după-amiază ori cu Dinamo, ori cu Steaua, nu mai știu. Și noi am mers la meciul lor să-i susținem și ei au venit un grup important apoi să ne susțină pe noi.

Am avut o simpatie secundară pentru acest club de când mă știu. Tot timpul mi-a părut rău de ei și m-am bucurat că au promovat alături de noi. De fapt, cunosc foarte mulți oameni din galeria lor. Și Corsicanu’, și toți suporterii ăștia mai vechi ai Rapidului cunosc aceste sentimente ale mele”, a mai spus Mititelu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

