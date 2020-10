Visul lui Ștefan Baiaram: „La națională vii cu mândrie. Numai cei buni ajung aici!”

Plecarea lui Valentin Mihăilă în Italia ar putea deschide porțile vestului pentru jucătorii tineri autohtoni. Ștefan Baiaram, puștiul de doar 17 ani al Universității Craiova, poate să profite de plecarea lui „Țintă” și să prindă mai multe minute în tricoul Științei.

FANATIK a scris despre povestea impresionantă de viață a tânărului jucător al Științei, cel care poate evolua în banda dreaptă a ofensivei craiovenilor.

Într-un interviu acordat pentru Federația Română de Fotbal, Ștefan Baiaram, alintat „Ansu Fati” din Bănie, a declarat că visul său este să câștige un titlu cu Universitatea Craiova.

Ștefan Baiaram: „Visul meu este să iau un titlu cu Universitatea”

Debutant la doar 16 ani în tricoul Universității Craiova, chiar într-un meci european, cu Sabail, Ștefan Baiaram a povestit despre modul în care s-a îndrăgostit de fotbal: „Cu siguranţă îmi amintesc când am pus prima dată piciorul pe minge. Jucam fotbal în curtea şcolii, între blocuri. Am crescut în cartierul Craioviţa Nouă şi toată lumea era cu mingea, nu pe telefon sau pe tabletă. Aşa am ajuns să fac fotbal.

Părinţii m-au încurajat să fac sport, fratele meu a făcut şi el, a jucat fotbal, dar nu s-a ţinut de treabă. Familia mea se bucură foarte mult că eu am reuşit prin muncă şi prin sacrificii să ajung unde sunt.”

Puștiul Științei a rămas impresionat de poveștile cu Ilie Balaci, „Minunea Blondă” din Bănie: „Când eram mic, m-au impresionat fraţii Costea, dar cel mai mult Ilie Balaci. Tatăl meu mi-a povestit despre dânsul şi despre tot ce a făcut pentru Universitatea Craiova. M-am interesat foarte mult despre dânsul şi vreau să-i calc puţin pe urme.

Primul fotbalist mare pe care l-am întâlnit a fost Gică Hagi, la un turneu la Constanţa. Cred că aveam 7 ani şi am fost foarte emoţionat, dar am încercat să-i pun câteva întrebări. Din fotbalul actual îi urmăresc pe Neymar, Mbappe, Messi, ei sunt idolii mei.”

Baiaram este asemănat de către fanii Universității Craiova cu Ansu Fati, starul Barcelonei. Cei doi au aceeași vârstă, ba chiar jucătorul oltean este cu câteva luni mai tânăr, fiind născut pe 31 decembrie 2002, în timp ce Ansu Fati este născut pe 31 octombrie. Spaniolul a debutat pe 16 august 2019, în timp ce „Fane” a jucat pentru prima dată pentru echipa mare pe 11 iulie 2019.

„Visul meu este să iau un titlu cu Universitatea Craiova. Pentru asta m-am apucat de fotbal. Apoi vreau să ajung la o echipă foarte mare din Europa. Îmi place un stil de joc bazat pe posesie”, a declarat Baiaram pentru FRF TV.

„Numai cei buni ajung la națională”

Extrema dreapta a Universității Craiova se află în lot pentru acțiunile echipei naționale sub 19 ani, însă ar putea juca și pentru România U21, având în vedere că se află pe lista de rezervă întocmită de Adrian Mutu: „Pentru mine este o mândrie şi o satisfacţie să fiu la echipa naţională. Toată lumea îşi doreşte să ajungă aici, dar numai cei mai buni o fac. Vii cu mândrie, vii să demonstrezi că meriţi să fii aici.”

Ștefan Baiaram a ținut să-l felicite și pe Valentin Mihăilă pentru transferul la Parma: „L-am felicitat pe Vali, pentru că este un pas imens în cariera lui de fotbalist şi îi urez succes. Să fie atent şi să facă tot ce ştie. Este talentat şi muncitor şi sunt sigur că o să-i meargă foarte bine la Parma. Mi-a oferit câteva sfaturi, să joc mai simplu pentru că eu mă complic, iar la finalizare ar trebui să mai lucrez.”