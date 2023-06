Visul neîmplinit al lui Daniel Nuță, interpretul lui Vlad Țepeș de pe Netflix: „Să ajung măcar să-l cunosc”

Daniel Nuță l-a readus în prim-plan pe Vlad Țepeș, în serialul produs de Netflix, și s-a bucurat de un succes neașteptat cu felul în care l-a jucat pe temutul despot!

Daniel Nuță, despre Vlad Țepeș, țepe și rolul din Groapa. Ce vis neîmplinit are actorul

Actorul a dezvăluit, pentru FANATIK, de ce a fost el cel mai potrivit pentru acest rol, dar și care e marea sa dorință neîmplinită, în ciuda realizărilor sale spectaculoase ca actor.

Marele vis al lui Daniel Nuță ține tot de profesia sa. Și-ar dori foarte tare să îl cunoască măcar, ba chiar să și lucreze cu regizorul italian Paolo Sorrentino, al cărui mare fan este!

Nuță ne-a spus că munca sa nu se încheie după ce pleacă de pe platourile de filmare. Este extrem de autodidact și petrece ore în șir, în timpul liber, văzând filme și seriale pentru a studia anumite personaje pe care urmează să le joace.

Următorul rol al lui Daniel Nuță, după cu Vlad Țepeș, îl are în de la , pentru care filmările au început de aproape două săptămâni.

Daniel Nuță: „Nu mi-am luat țepe în viață”

Vorbind despre impactul pe care l-a adus Vlad Țepeș în cariera sa, FANATIK l-a întrebat pe Daniel Nuță dacă el și-a luat vreodată vreo țeapă, pe persoană fizică. Actorul a râs și a zis că n-a avut acest ”noroc” și speră să nu se lovească de astfel de situații.

„Ha, ha! Nu mi-am luat țepe în viață, nu pot să le numesc așa. Au fost, probabil, chestii minore, dar ce făcea omul Vlad Țepeș erau chestii urâte. N-am avut experiențe de genul ăsta. Sper să nu am de acum încolo.

Sper ca viața mea să fie foarte productivă și normală și să îmi pot face meseria mai departe. Despre asta e vorba, să fim sănătoși și cu trupul, și cu mintea, să continuăm ceea ce am început”, a declarat, amuzat, Daniel Nuță, pentru FANATIK.

Aspectul fizic a contat foarte mult când a fost ales să îl joace pe Vlad Țepeș, pe Netflix

Nuță ne-a mai zis și cum a reușit să obțină acest rol, cu care s-a remarcat la nivel internațional. „Am fost la un casting, ca oricare altul și am avut norocul să ceară producția Netflix să ceară un actor din România. S-a căutat în România actorul și eu eram la momentul oportun, și cu părul lung, cu barbă, trăsăturile feței mele sunt puțin ascuțite.

Probabil am dat și o probă ok, așa că regizorul a zis: `You are the one!`. Știam deja, aveam experiență în călărie. Aveam experiență în luptele scenice și așa mai departe (n.r.: din alte proiecte anterioare). S-au adunat planetele pentru mine în momentul ăla”, a dezvăluit Nuță, pentru FANATIK.

Actorul a continuat, apoi, să ne spună ce face în viața de zi cu zi, cu ce își omoară vremea atunci când nu e la vreo filmare ori la vreun eveniment.

Ce mare vis are Daniel Nuță: „Să ajung măcar să-l cunosc”

„În timpul meu liber văd multe filme. Uite, am văzut, am fost la Festivalul de la Cannes și am văzut un film Natalie Portman și Julianne Moore, „May December” care m-a dat peste cap, un film foarte, foarte bun. Am văzut seriale, mă uit la multe seriale ca un studiu pentru personajele pe care le joc.

Sunt fan Paolo Sorrentino. Pentru mine, Paolo Sorrentino e una dintre stelele cinematografiei internaționale, Gaspar Noe, adică am preferații mei la care mă mai întorc uneori, chiar dacă am văzut filmele alea de nu știu câte ori. Fac parte din identitatea mea, cumva”, ne-a declarat Daniel Nuță.

De Paolo Sorrentino se leagă și marele său vis. Nuță își dorește să reușească, măcar o dată, să îl întâlnească pe idolul său. „Eu sunt o persoană destul de realistă și foarte ancorată în viață.

Vreau să lucrez cu Paolo Sorrentino, la un moment dat. Asta e una dintre dorințele mele mari, să ajungă măcar să îl cunosc, pentru că omul are o altfel de perspectivă asupra vieții. E un exemplu pentru mine, în general”, a completat Daniel Nuță.

Actorul a povestit și despre rolul pe care îl joacă în serialul Groapa, care se filmează în Giurgiu. Acesta a intrat în pielea lui Sașa din familia Vlahu, o familie extrem de temută din orașul de la Dunăre. Nuță ne-a mărturisit că acest rol este extrem de potrivit pentru el. Abordarea e una mai realistă, iar tipul pe care îl joacă îi seamănă dintr-un anumit punct de vedere.

Cum va fi Sașa Vlahu, personajul pe care îl joacă în Groapa

„Numele personajului meu e Sașa Vlahu, face parte din familia Vlahu, o familie care controlează afacerile dintr-un oraș din România, un oraș de la Dunăre, care e și nu e de acord cu acțiunile pe care familia le-a făcut de-a lungul timpului. Are o mică rupere de ei, dar cum se vor întâmpla lucrurile, asta vom descoperi ulterior.

Rolul vine nou în primul rând cu o gândire mult mai spre pozitiv, mult mai corectă și mai curată. Și celelalte personaje erau foarte sincere în ceea ce făceau, dar parcă era ceva înnegrit acolo. La Sașa e mult mai clar. Nu știi exact dacă e așa sau așa, dacă e albă sau neagră. Tot timpul viața e mai mult spre gri. Tinde spre lucrurile corect. E un personaj corect în primul rând față de el și în al doilea rând față de oamenii din jur.

Au fost și o să fie multe explozii, cu multă acțiune și abia le aștept și pe alea. În principiu, de-a lungul timpului, chestiile tot vin în viața unui actor să facă și asta, și asta. Aici se leagă povestea diferit. E un alt vibe. Am norocul să fiu eu aici”, ne-a spus Nuță.