Vivi Rachită se înclină în fața suporterilor FCSB: „S-a văzut adevărata Steaua!”

Valeriu Răchită a vorbit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre revenirea FCSB-ului pe stadionul din Ghencea și despre felul în care suporterii și-au încurajat clubul pe toată durata partidei.

Vivi Rachita se înclină în fața suporterilor FCSB

la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI după victoria cu CFR Cluj, spunând că nu poate să nu aprecieze felul în care și-au făcut simțită prezența pe stadion:

„A fost frumos! Suporterii au văzut acum care este adevărata Steaua, pentru că o echipă este certificată în funcție de numărul de suporteri.

Iar duminică seara s-a văzut că fanii chiar iubesc această echipă și că ei chiar consideră că e continuatoarea Stelei. Așa cum și noi, chiar și eu, în ciuda contrelor mele cu conducerea FCSB-ului, din punctul meu de vedere continuatoarea pe linie sportivă a Stelei este FCSB”.

„Eu eram la Steaua când s-au schimbat acționarii și echipa a continuat!”

„Eu pot să spun că FCSB e Steaua și prin prisma faptului că am fost acolo în 2003, când s-au schimbat acționarii sau conducătorii. Nu s-a făcut o pauză de câțiva ani, ci s-a continuat și în acel an am jucat cu Liverpool.

Iar acum vine domnul colonel Talpan și îmi spune că n-am jucat la Steaua, că m-a păcălit Gigi Becali de fapt, dar meciul a fost Steaua-Liverpool, în fine”, a .

„Au fost 28.000 de suporteri, stadionul a fost plin și sunt convins că dacă era stadionul mai mare, era mai plin stadionul. Au fost mulți care nici nu au putut să intre pe stadion”, a mai spus Valeriu Răchită.

„Eu am ajuns aproape de începerea meciului și încă erau oameni afară, nu aveau bilete!”, a spus și Bănel Nicoliță, prezent în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

