Viviana Sposub, avertisment pentru iubitul George Burcea. ”Orice femeie trebuie să pună stop!” La ce se referă vedeta de la Ferma

Viviana Sposub și George Burcea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câteva luni, însă prezentatoarea de la Pro TV își avertizează partenerul de viață în legătură cu unele lucruri pe care nu le-ar accepta niciodată.

Concurenta de la „Ferma. Orășeni vs Săteni” are anumite principii de viață după care se ghidează la cei 23 de ani pe care-i are, motiv pentru care a dezvăluit într-un interviu acordat recent la ce se referă mai exact când se gândește la compromisuri.

Frumoasa brunetă susține că orice femeie ar trebui să pună stop unei relații amoroase atunci când intervine violența, fie că este vorba de cea verbală sau cea fizică. Viviana Sposub nu ar putea să treacă cu vederea astfel de probleme în cuplu.

Viviana Sposub, despre ce nu ar accepta de la George Burcea

„Mă consider o iubită extrem de înțelegătoare și tolerantă. Însă nu aș accepta din partea niciunui bărbat violență fizică sau verbală. Consider că aici orice femeie trebuie să pună STOP!”, a declarat Viviana Sposub într-un interviu pentru revista VIVA.

Prezentatoarea de la „Vorbește lumea” este în culmea fericirii de când s-a îndrăgostit de actorul George Burcea. Povestea lor a început timid pe platourile de filmare de la Ferma, în momentul de față vedeta mărturisind că dragostea este totul.

Bruneta plutește pe un norișor roz de când l-a întâlnit pe fostul soț al Andreei Bălan, motiv pentru care tot ce o înconjoară este făcut din și pentru iubire. Viviana Sposub este mai îndrăgostită ca niciodată, relația cu George Burcea fiind una care-i aduce împlinire sufletească.

„George a fost sprijinul meu în toată această perioadă! Mi-a dat multă încredere în mine și m-a făcut să realizez că sunt o fată foarte puternică.

Tocmai de aceea îi sunt recunoscătoare și mă bucură enorm de tare legătura ce s-a creat între noi. A venit natural, firesc și atât de frumos! Fix așa a venit și sărutul.

A fost unul dintre cele mai emoționante momente din Fermă și a încununat toată apropierea pe care am simțit-o noi pe parcursul competiției”, spunea vedeta Pro TV în urmă cu ceva timp despre începutul relației cu George Burcea.

