Vlad Achim, furios pe Horațiu Feșnic: ”Disperare să-i aducă peste noi ce n-am văzut!”

Inițial, Dragoș Albu s-a ferit să acuze arbitrajul în termeni duri. Cu toate acestea, fotbalistul recunoaște că lovitura de la 11 metri primită de Rapid în minutul 75 a schimbat soarta meciului. Asta, pentru că giuleștenii au înscris golul revenirii în meci, care într-un final s-a transformat într-o victorie pentru formația din Giulești.

Vlad Achim, furios pe arbitrul Horațiu Feșnic

”Suntem foarte supărați, am pierdut un meci pe care l-am avut în mână. Ăsta e fotbalul, te pedepsește, dacă nu ești constant, nu joci bine până la capăt. Nu am fost constanți, ne-a pedepsit. N-am mai reușit să punem presiune pe ei, să ținem de minge, am pierdut multe mingi ușoare, dueluri, din acest motiv am pierdut în seara asta.

, am pierdut foarte multe mingi ușoare, asta a dus la pierderea acestui joc. Psihologic acel penalty a fost decisiv, a venit într-un moment când jucam bine, lor le-a întins o mână să zic așa, au venit peste noi.

Nu prea pot să mă bucur de golul meu, nu prea am reușit să câștigăm. Asta e, mergem mai departe. A fost un gol frumos, era bucuria mult mai mare dacă câștigam acest meci. Trebuie să învățăm să controlăm mult mai mult jocul, să fim mai constanți”, a explicat Albu.

Vlad Achim acuză în termeni duri arbitrajul de la Rapid – FCU

Cât despre Vlad Achim, fotbalistul l-a desființat pe centralul Horațiu Feșnic, ”talismanul norocos” al Rapidului. De altfel, de remarcat că Rapid nu a pierdut niciodată cu Horațiu Feșnic la mijloc, în timp ce partida dintre Rapid și FCSB i-a adus lui Feșnic o suspendare record pentru că a omis să elimine doi jucători ai Rapidului pentru două faulturi extrem de dure.

, date pentru ei. Disperare să-i aducă peste noi ce n-am văzut. E decizie incorectă penalty-ul, s-a văzut că a avut mâna depărtată, dar apropiase corpul de mână. Lovitură liberă care n-a fost, până s-au dus în careu cu mingea, e greu să joci aici cu aceste arbitraje, cu această presiune. Am simțit în teren, am văzut auturi clare care s-au dat pentru ei. E ușor să le vezi.

Începuse o ploaie rece, s-a dat penalty-u care n-a fost, probabil reușeam să echilibrăm meciul, să fie altceva. Am spus, nu am mai ținut de minge, s-a creat așa o panică cu o ploaie, cu presiunea publicului, cu presiunea arbitrilor, toate aceste lucruri ne-au destabilizat, nu trebuia. Trebuia să fim mai calmi, aveam meciul în mână, nu avea ce să se întâmple. Când vezi astfel de lucruri parcă e greu și să fiu supărat.

Și înainte de primul lor gol cred că li s-au acordat 4 faulturi aiurea, vin peste tine, este o echipă matură, e normal să se folosească de aceste avantaje care li se acordă. Eu nu vorbesc de anumite echipe, vorbesc strict de acest meci.

S-a și văzut, de la 1-0 pentru noi, auturi, faulturi, date că n-au fost, nu ușor, n-au fost, de la 3-1 le-am dat repede două goluri au început acele faulturi, penalty, normal ai două goluri avantaj, ești mai relaxat, vezi că se face 3-2 se schimbă presiunea. Asta trebuie să învățăm, să facem față acestei presiuni, să nu ne mai pierdem capul”, a răbufnit Vlad Achim, în direct la Prima Sport.