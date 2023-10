în această vară a fost considerată o lovitură puternică pe piaţa transferurilor din România. Fundaşul care a evoluat în ultimele sezoane din Serie A a fost convins de Gigi Becali să revină după un deceniu la roş-albaştrii.

Vlad Chiricheş, calvar fără sfârşit: “Şi-a schimbat fizionomia din cauza faptului că nu a muşcat bine”

Din păcate pentru oficialii FCSB-ului, îngrijorările privind fragilitatea fizică a fundaşului central s-au adeverit şi Chiricheş a suferit o , care îl ţine departe de gazon din finalul lunii august.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a dezvăluit că Vlad Chiricheş a fost nevoit să se opereze şi la dantură, fiind o posibilă explicaţie pentru accidentările dese pe care le-a suferit în carieră:

”Chiricheş şi-a schimbat fizionomia din cauza faptului că nu a muşcat bine, treaba asta putea să ducă la multe accidentări. Acum s-a operat şi are dinţii îndepărtaţi şi sperăm ca aceasta este să fie cauza.

ADVERTISEMENT

“N-am întâlnit să ducă viaţă pe care o duce Chiricheş şi să încerce orice află că poate să îl ajute”

A dat peste o doamnă doctor, are strungăreaţă acum şi vorbeşte sâsâit, am încredere că asta e problema. E importantă treaba asta cu dinţii. Copilul meu e adult şi se va opera, îi se taie ambele maxilare, acolo are probleme, pot să fie repercursiuni foarte mari.

N-am întâlnit să ducă viaţă pe care o duce Chiricheş şi să încerce orice află că poate să îl ajute. Şi Chipciu e la fel”, a spus Mihai Stoica la Orangesport.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: “De bani, îmi pare rău. Că l-am luat pe Chiricheș, nu îmi pare rău”

Gigi Becali a dezvăluit că îi pare rău de contractul uriaş pe care i-l oferă lui Vlad Chiricheş, în condiţiile în care fundaşul central pare fragil din punct de vedere fizic:

Eu sunt vinovatul. L-am vrut foarte mult. Dar totuși îmi pare rău că nu a vrut pe doi ani. Poate ne înțelegem. Să dea Dumnezeu să-și revină, să nu se mai accidenteze și să ne ajute.

ADVERTISEMENT

Dar foarte mulți bani. Are 40 de mii salariu. Mulți bani. De bani, îmi pare rău. Că l-am luat pe Chiricheș, nu îmi pare rău. Stai să vedem, poate își revine și nu se mai accidentează. Și poate ne ajută. Poate ne ajută în Liga Campionilor”, a spus Becali în finalul lunii septembrie.