Vlad Chiricheș nu mai vine la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali: „Ce vrea el, eu nu pot să ofer”

Plecările jucătorilor din defensiva celor de la FCSB l-au determinat pe . După ce l-a așteptat o bună perioadă de timp, patronul roș-albaștrilor a anunțat că mutarea a picat.

Vlad Chiricheș nu mai vine la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali: „Ce vrea el nu pot să ofer”

Transferul lui Vlad Chiricheș la FCSB fost una dintre bombele pregătite de Gigi Becali pentru perioada de transferuri din vară. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate : 30.000 de euro lunar.

În cele din urmă, Gigi Becali a precizat că transferul a picat, din cauza cerințelor prea mari ale fostului fundaș al roș-albaștrilor. „Am vorbit cu el, i-am făcut o ofertă, nu e mulțumit.

I-am zis să stea, să aștepte, în cazul în care nu găsește ceva, poate folosi oferta mea ca tampon. Mi-a zis că nu vrea, Steaua i-a dat mult și nu vrea să facă așa ceva, să ne folosească. I-am zis că ce vrea el nu pot să ofer.

„Nu pot să-i dau dacă nu câștig bani”

E vorba de bani. Eu ce să fac? I-am dat o soluție, că poate câștiga mai mult dacă ne calificăm în grupe, poate câștiga un milion într-un singur an. Dar nu pot să-i dau dacă nu câștig bani, nu îi dau din buzunarul meu.

Să-i dai un milion unui jucător, în România… Bine, nu-i dădeam de la mine, dar ajungea la un milion. Cu tot cu titlul și Conference League, în 12 luni ajungea la suma asta.

Dar a zis că nu știe dacă ne calificăm. I-am zis să ne ajute să ne calificăm și, dacă nu ne calificăm, pleacă, îl pun pe liber și îi dau 50.000 pe lună în primele două luni. Nu mă calific, am pierdut 100.000, ia-ți banii! N-a vrut. E posibil să vrea, daca nu găsește altceva, ce să facă?

A spus că a făcut niște bani. Probabil doar Chivu a făcut mai mult. Se concentrează pe educația copiilor, vrea să-i crească în România. Dincolo unde? E nebunia nebuniilor”, a declarat Gigi Becali.

Vlad Chiricheș mai are un an de contract cu Cremonese, însă fundașul naționalei României își dorește să plece de la echipa retrogradată în Serie B. Din informațiile FANATIK, în momentul ofertei, Gigi Becali i-a propus banderola de căpitan lui Vlad Chiricheș. Per total, internaționalul român ar fi putut ajunge la câștiguri anuale de 500.000 de euro pe sezon, în funcție de obiectivele de performanţă cu echipa.

