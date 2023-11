Vlad Gherman, dezvăluiri despre nunta cu Oana Moșneagu, copii și Cristina Ciobănașu: „Nu compar”

Vlad Gherman a vorbit despre relația cu Oana Moșneagu, nuntă, copii și eterna asociere cu fosta sa iubită, Cristina Ciobănașu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Vlad Gherman, totul despre relația cu Oana Moșneagu, cu care urmează să se însoare

Vlad ne-a spus cum se simte ca adulat de adolescente, încă de pe vremea în care juca în dar și de ce consideră că a atras-o pe De asemenea, dincolo de detaliile oferite despre viața sa personală, Gherman a făcut și câteva recomandări în materie de filme și seriale de televiziune.

ADVERTISEMENT

Vărsător, cântăreț, actor și adulat de multe tinere, dar Oana a câștigat acum lozul norocos. Te consider un bărbat atrăgător? De ce crezi că te place domnișoara Moșneagu?

– Haha. Asta cu “adulat” de multe tinere este o exagerere. Poate că am fost cândva în centrul atenției, dar nu mai e cazul. Asta ca să îți arăt că sunt și modest. Adevărul este că sunt un bărbat racordat la realitate care încearcă să își facă meseria cât mai bine. Oana și cu mine suntem împreună de mai bine de doi ani și am trecut împreună în acești doi ani prin foarte multe situații care ne-au apropiat și ne-au făcut să realizăm că rezonăm. Ne dorim aceleași lucruri și suntem dispuși să luptăm pentru ele.

ADVERTISEMENT

Gherman o susține pe viitoarea soție în cariera profesională: „Va ajunge foarte sus”

Cum arăta idealul tău de fată în adolescență și mai ales înainte să o cunoști pe Oana? Ți s-au schimbat preferințele?

– Nu am avut niciodată un ideal de fată. Nu am avut vreo “fata visurilor mele” și nici nu îmi mai aduc aminte exact ce îmi doream în adolescență. Cred că dintotdeauna mi-am dorit să am o relație în care să râd mult, să descopăr lucruri despre mine și care să mă facă mult mai responsabil pentru acțiunile mele.

ADVERTISEMENT

Cum a fost să joci cu Oana Moșneagu, cea care azi îți înseninează zilele? Ce ai descoperit despre tine din interacțiunea cu ea pe platourile de filmări?

– Am descoperit o parteneră de joc extraordinară. Nu o ridic în slăvi pentru că este iubita mea, ăsta e adevărul, e o actriță înzestrată și muncitoare. Sunt convins că va ajunge foarte sus în următorii ani și sunt cu atât mai fericit să fac parte din viața ei și să mă bucur cu ea de ascensiunea ei.

ADVERTISEMENT

Dezvăluiri despre nunta cu Oana Moșneagu: „Am închis cu trupa, cu fotografii și videografii”

Care e cel mai mare pariu pe care l-ai făcut cu viața?

– Să rămân racordat la realitate indiferent de ce se întâmplă în viața mea. Niciodată nu mi s-a urcat la cap, am rămas cu picioarele pe Pământ și am știut întotdeauna să fiu recunoscător pentru tot ce am primit și în continuare fac asta. Am pus pariu că niciodată nu mă va schimba meseria asta și că nu o să mă pierd niciodată pe mine și am câștigat!

Spune-mi câteva lucruri despre petrecerea de nuntă cu Oana Moșneagu. La ce vă așteptați? Cum va fi?

– Nu vrem să ne creăm așteptări în ceea ce privește petrecerea în sine, dar vrem să ne asigurăm că până în punctul ăla vom avea parte de tot ceea ce ne dorim în ziua nunții. Mai avem de stabilit multe lucruri, dar am închis cu trupa, cu fotografii și cu videografii. Suntem cam la 60% cu pregătirile.

Ce spune Vlad despre asocierea cu Cristina Ciobănașu: „Despărțirea de mine a fost cea mai bună decizie”

A fost vreun moment în care te-ai săturat să vorbești despre relația pe care ai avut-o cu Cristina Ciobănașu? Cum e să amintească lumea despre tine în mod aproape obsesiv de relația asta?

– Nu pot spune că “m-am săturat”, dar era obositor ca lumea pe stradă să mă privească și să își spună în gând “uite, ăsta e fostul iubit al Cristinei Ciobănașu”. Analogia asta era cu atât mai apăsătoare în primele luni de la despărțire, dar pentru mine despărțirea a însemnat și renașterea mea.

Mi-am făcut un canal de Youtube care are în prezent peste 100.000 de abonați, am jucat în proiecte de teatru care se vor relua în 2024, am fost semnat de o agenție de management a căror membri sunt oameni dragi cu care m-am și împrietenit, am cunoscut-o pe Oana și ea m-a introdus în gașca ei de prieteni cu care acum vorbesc aproape zilnic, m-am mutat, m-am maturizat și lista poate continua. Despărțirea Cristinei de mine a fost cea mai bună decizie pe care ea o putea lua involuntar pentru mine.

Ce are Oana Moșneagu în plus față de fostele tale iubite?

– Nu vreau să compar și nu o să fac asta niciodată. Fiecare persoană e diferită. Aud des oameni care fac comparații. Nu, nu sunt genul ăla de persoană și niciodată nu voi fi. Fiecare relație m-a clădit și mi-a oferit șansa de a invăța lucruri despre mine. Fiecare relație e relevantă în viața oricărui om. Punct.

Vlad Gherman vrea copii, dar e prea devreme pentru asta: „Generația noastră parcă a fost mult mai fericită față de cea care vine după noi”

Îți dorești să ai copii? Cum crezi că ai fi ca tată și cum crezi că ar fi Oana ca mamă?

– Îmi doresc foarte mult copii, Oana la fel. Cred că vom fi niște părinți buni. Nu suntem pregățiți pentru pasul ăsta, indiferent de cât de arzătoare este dorința noastră de a fi părinți, dar până la urmă “cine e pregătit?”. Cred că nimeni și nimic nu te poate pregăti pentru rolul ăsta până nu ți se întâmplă.

Trăim într-o societate în care consumerismul pe zona de parenting a crescut semnificativ, dar parcă generația noastră a fost mult mai fericită decât cea care vine după noi, având părinți care nu s-au ghidat după cărți când a venit vorba despre educația noastră. Nu zic că e mai bine într-un fel decât în altul, consider doar că pregătit spiritual, psihic și emoțional pentru călătoria asta vei fi doar când o să îți vezi copilul în brațele tale.

Ce serial l-a cucerit pe actor

Spune-mi niște filme, seriale, piese de teatru pe care le-ai văzut recent și le recomanzi cititorilor noștri. Ce te-a impresionat în ultima perioadă din ce a apărut?

Vlad Gherman: – Recomand filmul Killers of the Flower Moon a lui Martin Scorsese, serialul The Bear și încercați să vedeți cât mai mult spectacole de teatru pentru că preț de câteva ore veți fi purtați de povești puse în scenă cu măiestrie de diverși regizori.

În final, care e cel mai realist lucru pe care l-ai putea spune despre tine într-o descriere succintă, astfel încât oamenii să te cunoască din prima?

– Realist? Hmm…Interesant… Zic asta pentru că sunt un visător și deopotrivă un om ancorat la realitate, dar realitatea pe care o trăim poate fi schimbată cu realitatea pe care ne-o dorim. Lucrez în direcția asta și îmi doresc să profit de fiecare secundă a fiecărei zile pentru a descoperi, pentru a evolua, pentru a fi. Ăsta e Vlad Gherman!