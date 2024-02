Vlad Huidu, salvat de Giulia Anghelescu la America Express: ”Ea a avut grijă”

Vlad Huidu și Giulia Anghelescu au vorbit într-un interviu oferit în exclusivitte pentru FANATIK despre experiența trăită la America Express, copii, dar și prietenia pe care artista o leagă cu cântăreața Antonia.

Vlad Huidu, salvat de Giulia Anghelescu! Cu ce panică s-a dus la America Express

Giulia Anghelescu și soțul ei, cu care doi copii minunați împreună, au vorbit despre proba dificilă din semifinala competiției, unde artista și nu reușeau deloc să jongleze cu mingea de fotbal mai mult de trei lovituri legate, ceea ce a provocat o frustrare teribilă.

E adevărat, Giulia s-a descurcat mai bine decât Alexia și, în ciuda faptului că ea și Vlad Huidu au fost mereu în fața celorlalte echipe, au fost eliminați, deși s-au descurcat de minune. Ieșirea lor din competiție a fost neplăcută atât pentru ei, cât și pentru fanii emisiunii. Practic, a fost o eliminare la mâna norocului, cei doi alegând o cutie în care se afla o statuetă roșie, celelalte statuete verzi (ale imunității) revenindu-le echipelor din finală.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au mai vorbit și despre porecla pe care și-au pus-o, care vine de la cuvântul păpușă, dar și cum se alintau înainte. De asemenea, ne-au mai mărturisit ce feedback au primit de la copiii lor după ce i-au văzut la America Express.

Familia Anghelescu a trecut de la “baby” la Păpu’

Salut, familia Păpu’! Care e povestea acestui Păpu’? Cum v-ați alintat înainte să vă ziceți așa?

Giulia (râde, n. red.): – Evident e de la păpușă, dar, de fapt nu e chiar de la păpușă neapărat. E un nume pe care l-am sustras de la niște prieteni care îi spuneau Păpu și nu știu cum am ajuns să ne zicem și noi așa, dar înainte de alintul ăsta n-a existat să ne spunem păpușă.

Vlad Huidu: – Am avut un alint înainte ne ziceam baby, my baby, da!

Baby, păpușă… Tot pe acolo!

Giulia Anghelescu: – Da, cam tot acolo am ajuns.

Copiii i-au convins să participe la America Express. Vlad Huidu, cameramanul speriat de camere: „Am avut niște emoții destul de mari”

Ce feedback ați primit de la copiii voștri după ce v-au văzut la America Express?

Giulia: – Au fost foarte fericiți și extrem de mândri. Au zis că ne-am descurcat foarte bine. Bine, ei nici nu se așteptau să fie altfel. Ne cunoșteau foarte bine și, practic, ei au fost cei care ne-au împins să mergem la America Express, pentru că la celelalte ediții de fiecare dată ziceau `Aici v-ați fi descurcat foarte bine, aici puteați să faceți așa`.

Vlad, tu ai o vastă experiență în televiziune, dar în spatele camerelor și, odată cu proiectul ăsta, ai devenit și tu vedetă. A fost greu? Ai avut vreodată trac de camere?

Vlad: – Nu a fost o trecere ușoară, am avut niște emoții destul de mari, stres. Am avut un stres înainte de a începe emisiunea asta. I-am zis și Giuliei, măi, eu toată viața am lucrat în spatele camerelor, o să-mi fie greu, nu știu cum o să mă descurc. Dar ea a avut grijă să îmi inducă starea necesară să trec de acest trac, să-i spun așa, și am reușit să fiu eu așa cum sunt eu.

Marea împlinire a cuplului, faptul că au pus primii piciorul în Buenos Aires

Am văzut în semifinală că și tu, și Alexia Eram v-ați cam chinuit cu la proba cu mingea. Totuși, care a fost acolo avantajul vostru, că parcă v-ați descurcat mai bine nițel?

Giulia: – Măi, eu am reușit, dar cu mare greutate. M-am enervat. Avantajul nostru consider că a fost ambiția asta uriașă pe care o aveam, indiferent de cât de grea putea fi o probă sau alta.

Totuși, ați avut un ghinion teribil. Voi ați fost eliminați fix la voia întâmplării, cu cutia aia, deși ați fost mereu în fața celorlalte echipe. N-a fost frustrant să ratați finala așa?

Giulia: – Într-adevăr, a fost destul de frustrant, am avut ghinion la cutie, dar eu cred că așa a trebuit să fie, sincer.

Vlad: – Pentru noi, oricum împlinirea cea mai mare a fost că am pus primii piciorul în Buenos Aires, asta ne-am dorit neapărat. Ăsta a fost câștigul nostru suprem.

Giulia: – Și tot parcursul nostru consider că a fost destul de puternic încât, na, s-a văzut exact cine a câștigat și cine a jucat, dar noi ne-am bucurat că am ajuns în ultima etapă cu Alexia & Aris și , cumva aveam emoții pentru ei în ziua finală, dar am zis din start că ne vom bucura pentru oricare echipă care va câștiga și am fost alături de ambele echipe…

Cât de badass mom e Giulia Anghelescu: „Titulatura asta a pornit după ce am născut și al doilea copil”. Plus: De câți ani e prietenă cu Antonia

Și acuma să vorbim un pic și de cât de badass mom ești tu, Giulia, apropo de podcastul tău. Cât de badass mom ești tu, Giuli?

Giulia se uită către Vlad pentru a da el răspunsul: – Ia, cât de badass mom sunt?

Vlad: – Este, este!

Și cum se manifestă chestia asta?

Giulia: Păi, și, mă rog, titulatura asta a pornit după ce am născut și al doilea copil când mi-am dat seama că femeile din jurul meu au nevoie de un pic de sprijin să înțeleagă că pot fi soții, mame, dar să rămână pe primul loc femei. Trebuie să fim cu încrederea în noi cât mai sus, trebuie să știm să ne distrăm, să avem grijă de noi, în primul rând, pentru că doar așa putem să dăm un exemplu pozitiv pentru viitorul copiilor noștri.

Am văzut că ești super bună prietenă cu Antonia. Cum s-a legat prietenia voastră? Acum cât timp? Mai ții minte contextul?

Giulia: – Măi, cred că s-a legat absolut firesc, nu am făcut niciuna nimic, niciun artificiu. A fost acum cred că vreo 10-11 ani, cam așa. Ne-am întâlnit, cred că la un eveniment, nu mai știu sincer exact momentul în care ne-am împrietenit, cred că au fost mai multe situații care ne-au adus în același cerc de oameni și așa am reușit să ne cunoaștem mai bine și să legăm această prietenie.