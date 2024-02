Alexia Eram și Aris, copiii Andreei Esca, nu erau ca ”frații”. America Express a schimbat totul

Alexia Eram a făcut o serie de dezvăluiri interesante despre relația cu fratele ei, povestind că și ea s-a amuzat când a văzut la televizor episodul ”rectangular”, care s-a viralizat în mediul online. Influencerița a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, că show-ul America Express a însemnat foarte mult pentru ea din perspectiva rolului de soră.

Alexia Eram și Aris au devenit mai apropiați în urma participării la America Express

Alexia Eram a fost în finala America Express cu unde au fost învinși de . Vedeta tv ne-a mărturisit că nu a avut o relație foarte apropiată cu fratele ei înainte de concurs și nu pentru că nu ar fi ținut la el, ci pentru că viața i-a dus pe drumuri diferite.

Au petrecut mult timp împreună când erau la școală, însă de la liceu încoace fiecare a luat-o pe căi separate. Alexia a declarat, pentru FANATIK, că a lipsit din viața fratelui ei când acesta se transformase din băiat în bărbat și a fost extrem de încântată să vadă cât de frumos a evoluat, în cadrul competiției de la Antena 1.

Fiica Andrei Esca ne-a mai dezvăluit și care a fost țara ei preferată din itinerariul din America de Sud, un loc în care probabil va reveni în viitor, dar pentru relaxare.

„A fost o experiență minunată în care am învățat foarte multe lucruri. Am învățat că trebuie să apreciezi tot ce ai acasă. Am descoperit foarte multe povești ale oamenilor de acolo. Am văzut foarte multe lucruri pe care nu le-aș fi văzut niciodată.

Cred că este o experiență unică pe care o poți face o dată în viață și mă bucur că am făcut-o alături de fratele meu. O experiență care ne-a ajutat să avem o relație mai solidă. Ecuador a fost țara mea preferată, pentru că am văzut o biodiversitate foarte frumoasă, peisaje, oameni minunați, tot. Acolo mi-a plăcut cel mai mult”, ne-a spus Alexia Eram, în general, despre tot ce a trăit la America Express.

Episodul ”rectangular”, explicat de Alexia: „Unii oameni probabil că aveau o altă imagine despre noi”

Alexia și fratele ei, Aris, au făcut deliciul publicului în show, iar cel mai memorabil moment a fost cel în care tinerii nu s-au înțeles pe seama unei forme geometrice din cadrul unei probe. Aris îi spusese Alexiei să fie atentă la ceva rectangular, bruneta întrebându-l ce înseamnă acest cuvânt. Băiatul Andreei Esca a confundat denumirea în franceză a dreptunghiului cu pătratul, ceea ce a scos-o din minți pe Alexia.

Acea secvență s-a viralizat și a făcut furori pe TikTok și YouTube. Despre confuzia asta, Alexia ne-a zis că a fost cauzată de faptul că acasă ea și Aris vorbesc și română, și franceză, dată fiind originea tatălui lor.

„Noi acasă vorbim combinat, română-franceză și probabil că Aris s-a încurcat și a ieșit o invenție de cuvinte. Ne-am amuzat foarte tare și sunt foarte bucuroasă că lumea ne-a văzut așa, fix cum suntem noi. Unii oameni probabil că aveau o altă imagine despre noi și sunt foarte fericită cu datorită acestei emisiuni au putut să vadă că suntem niște oameni diferiți, unul mai relaxat, una mai agitată, mai nervoasă, cum suntem noi în mod natural”, a completat Alexia Eram pentru FANATIK.

În continuare, Alexia ne-a vorbit despre relația cu fratele ei. S-a schimbat destul de mult după America Express. Abia în concursul de la Antena 1 l-a descoperit cu adevărat.

„Nu prea comunicam, nu prea ne vedeam atât de des. La America Express mi-am câștigat un frate”

„Noi am stat mai mult împreună când eram la școală, apoi la liceu aveam programe diferite, la facultate am plecat fiecare în altă țară și nu prea comunicam atât de mult, nu prea ne vedeam atât de des. Asta a fost o experiență în care a trebuit să stăm non-stop împreună. Și e normal că l-am descoperit.

Eu nu stătusem cu el atât de mult timp în perioada asta de evoluție a lui de la băiat la bărbat. Am descoperit un bărbat extraordinar, carismatic, care este acolo lângă tine mereu. Pot să spun că abia la America Express mi-am câștigat un frate”, a adăugat Alexia Eram, pentru FANATIK.

Familia ei nu a avut o surpriză foarte mare când s-au uitat la ea, la televizor. Totuși, Andreea Esca și iubitul ei, Mario Fresh, au fost uimiți să vadă că Alexia a făcut față unor probe destul de dificile.

E rectangular sau nu?😂

Andreea Esca n-a pierdut niciun episod din show-ul de la Antenă

„Îți dai seama că ei mă cunoșteau deja și nu a fost ceva diferit. Sunt foarte mândri și au fost foarte mândri de mine când au văzut prin ce am trecut. Le-am și povestit ce am făcut pe acolo. E, totuși, altceva când și vezi. Așa că s-au uitat. Sunt mândri că am putut ajunge până acolo, în finală”, ne-a zis Alexia Eram.

Dincolo de Alexia lucrează acum la un proiect secret, unul despre care nu vrea să ofere prea multe detalii până nu îl vede concretizat. „Lucrez la un proiect personal pe care abia aștept să îl povestesc tuturor.

Momentan este în lucru. Nu pot să dau mai multe detalii. Știi cum se zice, nu spune nimic până nu se împlinește. În mediul online o să am cât mai mult content frumos și vreau să inspir cât mai multă lume”, a încheiat Alexia Eram.