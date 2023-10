Vlad Pascu avea 102 km/oră când i-a omorât pe Roberta și Sebi. Expertiza a fost finalizată, tânărul și părinții săi au fost trimiși în judecată

Vlad Pascu, tânărul de 19 ani care a provocat accidentul mortal soldat cu doi morți, din stațiunea 2 Mai, și părinții săi, Miruna și Mihai Pascu, au fost trimiși în judecată. S-a încheiat între timp și expertizat evenimentului rutier de pe litoral.

Vlad, Mihai și Miruna Pascu, trimiși în judecată. Acuzații grave aduse familiei din Capitală

Toți , au fost trimiși în judecată de către procurorii DIICOT. Capetele de acuzare sunt extrem de grave: trafic de droguri, influențarea martorilor și muniție deținută ilegal.

Primii doi, tânărul de 19 ani, autorul accidentului de la 2 Mai, și mama sa, Miruna Pascu, se află în arest preventiv, în timp ce tatăl tânărului este cercetat sub control judiciar.

Vlad Pascu este arestat în dosarul în care este acuzat de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere sub influenţa substanţelor interzise şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie. Aflat sub influența drogurilor, acesta a ucis doi tineri la 2 Mai. În plus, tânărul este cercetat pentru deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu, trafic de droguri de mare risc și punerea la dispoziție a locuinței pentru consumul ilicit de droguri.

Mama sa a fost reținută, de asemenea, fiind acuzată de infracțiuni contra înfăptuirii justiției. Procurorii spun că femeia a încercat să șantajeze martori din dosarul în care este cercetat fiul său.

În fine, Mihai Pascu este trimis în judecată pentru că depozita muniție acasă, într-un spațiu unde nu ar fi trebuit să fie ținută muniția. Anunțul privind inculparea celor trei apare pe .

Expertiza accidentului de la 2 Mai, finalizată. Vlad Pascu avea 102 km/oră când i-a omorât pe Roberta și Sebi

Între timp, procurorii din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia au înaintat cu , din județul Constanța, soldat cu decesul a doi tineri și rănirea altor trei.

Expertiza din acest dosar arată că Vlad Pascu circula cu o viteză de peste 102 km/oră la momentul impactului cu victimele. Roberta și Sebi nu au avut nicio șansă de supraviețuire.

Avocatul familiei Robertei, Adrian Cuculis, cere schimbarea încadrării faptei din ucidere din culpă în omor. ”Se conturează și mai mult ipoteza inițială asupra faptului că Pascu a plecat de la fața locului având percepția că dacă nu are nicio mașină în spate care să fi văzut accidentul, ar putea să scape.

Reiese treaba aceasta și din faptul că a oprit doar câteva secunde apoi și-a continuat deplasarea. Cu atât mai mult este necesară schimbarea încadrării faptei din ucidere din culpă în omor. Mai arată expertiză că Pascu făcea slalom pe drum și rula în afara părții carosabile“, potrivit Casei de Avocatură Cuculis și Asociații.