Vlad Pascu, în fața judecătorilor: ”Nu mă așteptam să fie pietoni pe drum”. Șoferul drogat de la 2 Mai rămâne în arest

În cursul zilei de marți, 27 februarie, Tribunalul Constanța a judecat contestația lui Vlad Pascu la decizia Judecătoriei Mangalia prin care i-a fost prelungit mandatul de arestare preventivă cu încă 30 de zile. Cum a încercat șoferul drogat să scape de arest.

Instanța de la malul mării nu a fost impresionată de argumentele șoferului drogat și i-a respins cererea. , încarcerat la Penitenciarul Poarta Albă din Constanța.

În fața judecătorilor, Vlad Pascu a spus că nu a luat în calcul vreodată că s-ar putea întâmpla o tragedie. A afirmat că nu se aștepta să fie și pietoni pe un drum național pe care viteza maximă admisă este de 90 de km/oră.

Reamintim că, pe 19 august 2023, tânărul șofer din Capitală s-a urcat la volan, deși consumase mai multe substanțe. ”Regret toate faptele. Cunosc învinovățirile care mi se aduc și regret faptele.

Vreau să subliniez că nu am avut vizibilitate și timp de reacție pentru a putea preveni. Deși s-a speculat că am văzut, că a fost cu intenție, nu a fost cu intenție. Eu veneam din Vamă. Nu scuză că m-am urcat sub influența altor substanțe la volan.

Știu că o să fie o pedeapsă cu executare pe baza Legii Anastasia. Eu doar încercăm să ajung spre cazare, nu am luat niciodată în calcul ideea că s-ar fi petrecut o asemenea tragedie pe Drumul Național.

Nu mă așteptăm să fie pietoni. Am cerut această schimbare din arest preventiv în arest la domiciliu pentru a putea să-mi pregătesc studiile, vreau să dau la facultate. În arest preventiv nu se pot face studii. Nu ai dreptul la educație, sunt doar câteva activități”, a spus Vlad Pascu în sala de judecată, conform .

Decizie și în cazul lui Tudor Duma, zis Maru. Dealerul lui Pascu rămâne în arest

Tot marți, Tudor Duma, cunoscut sub numele de Maru, presupusul dealer al lui Vlad Pascu, a aflat că rămâne în arest preventiv. Decizia a fost luată de Curtea de Apel București.

Tudor Duma este cercetat într-un dosar DIICOT de trafic de droguri, ce are legătură și cu Vlad Pascu. . La acea dată, acesta s-a filmat și a făcut live pe rețelele de socializare, în timp ce le explica următorilor că este drogat.

În decembrie 2023, Tudor Duma, alături de alți doi tineri din anturajul lui Vlad Pascu, au fost trimişi în judecată de DIICOT. Sunt acuzați de trafic de droguri de risc şi de mare risc, în formă continuată, deţinere de droguri de risc şi de mare risc în vederea consumului propriu, în formă continuată, şi nerespectarea regimului armelor şi munițiilor.