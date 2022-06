Vladimir Putin nu se teme de sancțiunile Occidentului: ”Nicio Cortină de Fier nu va închide economia Rusiei”

Din 24 februarie, data de început a agresiunii ruse în Ucraina, NATO, SUA, UE, dar și alte state ale lumii, au impus sancțiuni dure de ordin economic regimului de la Kremlin.

”Nicio Cortină de Fier nu va închide economia Rusiei”, mesajul optimist al lui Vladimir Putin după sancțiunile Occidentului

În ciuda acestui aspect, e optimist și spune că economia țării sale nu are cum să fie izolată.

Liderul de la Kremlin a spus că peste economia rusă nu o să cadă nicio Cortină de Fier, în ciuda sancțiunilor pe care i le-a impus Occidentul.

Putin este convins că Rusia nu se va delimita de restul lumii precum a făcut-o Uniunea Sovietică, transmite .

În debutul acestui an, sancțiunile introduse de Occident ca răspuns la invazia rusă în Ucraina au afectat destul de mult economia Rusiei, unul dintre principalii producători mondiali de resurse naturale. Statul estic a fost împins către cea mai mare contracție economică înregistrată după destrămarea URSS.

Joi, Putin a fost întrebat despre posibile acorduri cu parteneri ca India sau China în contextul ”închiderii” economiei ruse. În replică, dictatorul de la Moscova a spus că economia țării va rămâne deschisă.

”Nu vom avea o economie închisă, nu am avut și nu vom avea”, a declarat liderul rus la o întâlnire televizată cu tinerii antreprenori din Rusia.

”Nu am avut o economie închisă – sau mai degrabă am avut în vremurile sovietice, când ne-am decuplat, am creat așa-numita Cortina de Fier, am creat-o cu propriile mâini.

Nu vom comite din nou aceeași greșeală, economia noastră va fi deschisă”, a adăugat președintele Rusiei, mai scrie sursa citată.

Vladimir Putin anunța, recent, că urmează o perioadă de aur pentru economia rusească

Cu doar câteva zile în urmă, spunea că anii 2020 vor fi o perioadă de consolidare a suveranității economice pentru Rusia, susținând că Moscova va menține un curs de cooperare internațională, conform TASS.

”Am încredere că pentru Rusia anii 2020 vor deveni o perioadă de consolidare a suveranității economice, care prevede dezvoltarea accelerată a propriei infrastructuri și baze tehnologice, o creștere calitativă a nivelului de pregătire a specialiștilor, precum și formarea unui sistem financiar independent și eficient”, a afirmat Putin într-un mesaj transmis participanților la cel de-al XXV-lea Forum Economic Internațional de la Sankt Petersburg.