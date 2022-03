Ce i-a spus Vladimir Putin Patriarhului Daniel la reședința sa de la Moscova, în 2017. Preafericitul a fost invitat la o cină festivă

Războiul declanșat de Rusia în Ucraina a provocat reacția Bisericii Ortodoxe Române, condusă de Patriarhul Daniel, care a publicat un comunicat în care se face apel la pace, precum şi la ajutorarea refugiaţilor ucraineni ce au fugit de război în țara noastră.

Patriarhul Daniel, invitat de Vladimir Putin la reședința sa, a condamnat războiul din Ucraina

”Încă de la început, Patriarhia Română a luat act cu maximă îngrijorare de începerea războiului din Ucraina, război declanșat de Rusia împotriva unui stat suveran şi independent. În toată Biserica Ortodoxă Română au fost organizate colecte sau acțiuni de ajutorare a refugiaților din Ucraina”, a anunțat Patriarhia Română.

“Violenţa militară din război nu trebuie imitată prin violenţă verbală, prin atac la persoană sau denigrare. Dacă în slujbele ortodoxe ni se oferă adesea binecuvântarea „Pace tuturor”, este necesar ca această pace să o facem prezentă şi roditoare în Biserică, în familie, în societate şi în relaţiile dintre popoare, spre slava Preasfintei Treimi şi binele omenirii!”, a mai comunicat Patriarhia.

Nu toți capii Bisericii Ortodoxe Române au aceeași poziție. De exemplu, , s-a declarat un mare admirator al lui Vladimir Putin, pe care îl apreciază pentru credința creștină a acestuia și pentru faptul că a contribuit la ridicarea multor biserici, atât în Rusia, cât și la Muntele Athos sau la Ierusalim.

Preafericitul Daniel i-a întors vizita Patriarhului Rusiei

“Și de ce sa n-o spun, domnul Putin care este atât de vehiculat in zilele acestea și văzut atât de negru, nu e negru asa cum îl prezintă toată lumea. Am spus și o spun, fără frică, este cel mai mare ctitor la Sfântul Munte și la Ierusalim și în țara sa, și Putin și Medvedev sunt ctitori și am fost pe urmele lor în excursie și m-am minunat câte jertfe au facut și noi îi judecăm ca pe niște răufăcatori”, a spus Arhiepiscopul Tomisului la un post de radio.

De-a lungul timpului, Bisericile Ortodoxe din Rusia și România au avut relații apropiate, atât datorită faptului că propovăduiesc aceeași credință, dar și pentru că, până în 1989, au fost sub tutela statului comunist. În anii ’90, când în România s-a instaurat un regim democratic, relația dintre cele două Biserici nu a mai fost cultivată ca în trecut, dar din anii 2000 s-a revenit la legăturile strânse de odinioară.

O dovadă este reprezentată de vizita în Rusia a Preafericitului Daniel, de la finalul anului 2017, la invitiația Patriarhului Kirill, făcută cu ocazia împlinirii a o sută de ani de la restabilirea patriarhatului în Biserica Ortodoxă Rusă. Cu două luni înainte, Patriarhul Kiril îl vizitase la București pe Patriarhul Daniel.

Patriarhul Daniel a stat aproape de Vladimir Putin la masa oferită de președintele Rusiei

La evenimentul de la Moscova au mai participat conducători ai bisericilor ortodoxe din Serbia, Cipru, Albania, Polonia, Cehia și Slovacia, Georgia, Bulgaria, SUA și Canada. S-au organizat mai multe reuniuni de-a lungul celor câteva zile de mare sărbătoare ortodoxă.

Astfel, Patriarhul Daniel și Patriarhul Kiril s-au întâlnit în Sala Tronului de la Reşedinţa “Danilovski”, pentru ca luni, pe 4 decembrie 2017, să celebreze împreună Sfânta Liturgie, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la întronizarea Sfântului Tihon, primul patriarh rus de după anul 1700, când împăratul Petru cel Mare a reformat Biserica Ortodoxă Rusă.

În aceași zi, Patriarhul Daniel a participat la un concert festiv organizat la Palatul de Stat din Kremlin. După eveniment, Vladimir Putin i-a invitat pe conducătorii bisericilor ortodoxe la reședința prezidențială din Novo-Ogarevo, aflată la câțiva kilometri de Moscova. În salonul rezervat întâlnirilor protocolare, toți invitații s-au adunat în jurul unei mese festive.

Patriarhul Daniel s-a așezat pe un scaun , fiind al doilea din stânga lângă președintele Rusiei. „Dumneavoastră reprezentați Biserica, ceea ce joacă un rol esențial în viața țărilor dumneavoastră, în viața societății. Dumneavoastră faceți un apel la milostenie, lucrați în domeniul educației, formării, ceea ce este foarte important”, le-a spus Putin Patriarhului Daniel și celorlalți invitați. Înainte de a servi masa, Vladimir Putin le-a mai vorbit liderilor religioși despre criza spirituală a lumii moderne, despre unitatea bisericii ortodoxe și despre războiul civil din Siria, în care Rusia intervenise direct în conflict.