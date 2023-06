Vlăduţ, în depresie de când nu mai apare la Neatza: „A fost o decizie proastă”! Ce spune despre colegii Răzvan şi Dani

Vlăduţ Florica sau simplu spus Vlăduţ de la Neatza e nelipsit din casele românilor de ani de zile. Este celebrul bucătar care a preparat mii de bunătăţi după reţelele proprii în emisiunea moderată de Răzvan şi Dani. De ceva timp timp însă, acesta mai apare doar în zilele de vineri, în celelalte zile rotindu-se alţi chefi cunoscuţi precum Nicolai Tand sau Radu Darie. Chiar şi gospodinele îl opresc acum pe stradă să îl întrebe de ce nu îl mai văd zilnic la tv. Carismaticul bucătar dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK ce s-a întâmplat de fapt în emisiune şi

Vlăduţ de la Super Neatza, adevărul despre emisiune. De ce nu mai apare zilnic la tv, alături de Răzvan şi Dani

Vlăduţ de la Super Neatza dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK care este motivul pentru care nu mai apare zilnic la tv , Răzvan şi Dani. Celebrul bucătar recunoaşte că nu s-a mai simţit confortabil în momentul în care producătorii au decis să facă schimbări în emisiune şi a fost nevoit să împartă bucătăria şi cu alt chef.

A decis atunci să se retragă şi să mai apară în emisiune o singură dată pe săptămână. A fost o decizie proastă însă, spune el, pe care o regretă, motiv pentru care, în prezent se confruntă şi cu depresia. Chiar dacă îşi practică în continuare meseria în restaurantul colegului Dani Oţil, Vlăduţ mărturiseşte pentru cititorii FANATIK că nu mai are aceeaşi plăcere şi putere de muncă.

Îşi aminteşte cu drag însă toate peripeţiile prin care a trecut de-a lungul anilor în bucătăria Neatza şi în echipa care îi devenise practic o a doua familie. Ba mai mult face şi dezvăluiri inedite despre colegii Răzvan şi Dani.

„Poate puteam să fac bani, să fac multe lucruri, ajutat de faptul că apar la televizor”

De ani de zile eşti nelipsit din casele românilor… Ce înseamnă pentru tine proiectul Neatza?

– Proiectul Neatza e iubire pentru mine, nu ştiu dacă înţelegi. Ştii ce înseamnă să iubeşti nişte oameni? Măi, să-i iubeşti pentru că sunt oameni. Eu poate am sfidat chestia asta de televiziune, care este o chestie comercială. Poate puteam să fac bani, să fac multe lucruri, ajutat de faptul că apar la televizor. Însă am fost mai ataşat, nu ştiu dacă am făcut bine sau nu. Am fost ataşat de echipă, de băieţii pe care îi cunosc de când erau mici.

Dacă cineva ar îndrăzni să spună un cuvânt rău sau să vorbească urât de unul dintre ei, de Răzvan, de Dani, pur şi simplu explodez, fac foarte urât. Reacţionez foarte urât la chestii din astea pentru că dacă nu cunoşti un om, nu poţi să vorbeşti despre el urât şi poate nici măcar frumos. Mai bine nu vorbi despre el, cel puţin nu cu mine.

Deci prietenia voastră a depăşit graniţele bucătăriei?

– Da, poate, nu ştiu. Acum, în ultimul timp, pentru că s-a mărit echipa, e un pic altfel. Dar în sufletul meu, am rămas la fel de apropiat.

De ce nu mai apare Vlăduţ zilnic în emisiunea Super Neatza cu Răzvan şi Dani: „Nu m-am simţit confortabil când au venit alţi bucătari”

Aş vrea să lămurim acest aspect pentru că lumea se întreabă de ce nu mai apari zilnic la Neaţa.. S-a scris chiar şi că ai fost dat afară de la emisiune…

– Da, aşa este, nu mai apar zilnic pentru că asta a fost alegerea mea la un moment dat. Eu nu am fost dat afară. A fost decizia mea să vin doar vinerea, să gătesc dulciuri. Nu ştiu dacă a fost o decizie bună. Poate a fost o decizie proastă, pe care o regret. Eu am făcut de capul meu şi îmi asum acest lucru.

Nu m-a dat nimeni afară, nu e vorba de asta. Poate nici eu nu m-am simţit confortabil când au venit alţi bucătari. Unul avea nevoie de o anumită temeperatură la cuptor, eu aveam la fel, nevoie de cuptor, dar la o altă temperatură în acelaşi timp. Sunt lucruri care trebuie sincronizate într-un mod plăcut, dar dacă nu ai cum…Eu vreau ca ceea ce scot pe masă la final de emisiune să fie comestibil, să arate bine şi să fie real.

„Apar nişte probleme pentru că la un moment dat se termină emisiunea şi trebuie să arăţi ceva”

Dar faptul că ai fost nevoit să împarţi bucătăria cu un alt bucătar te-a deranjat?

– Nu că nu mi-ar fi plăcut pentru că ne-am sincronizat foarte bine. Dar în momentul în care avem o plită mică mică, cineva vrea să prăjească, cineva vrea nu mai ştiu ce. Nu încap două tigăi pe aceeaşi plită. Apar nişte probleme pentru că la un moment dat se termină emisiunea şi trebuie să arăţi ceva. Şi sunt lucruri care trebuie făcute.

Nu poţi să baţi frişca de exemplu, trebuie să întrerupi pentru că sunt interviuri şi se aude mixerul. Întotdeauna a trebuit să fac în aşa fel încât să nu deranjez, să fie bine. Şi să îmi fie şi mie bine. Adică să-mi rezulte preparatul final care să fie un preparat de succes. Eu cred că am făcut destul de multe lucruri.

Vlăduţ, despre decizia de a nu mai apărea zilnic la tv: „Cred că am făcut o prostie, acum îmi pare rău”

Să înţeleg că acesta a fost momentul în care ai decis să te retragi cumva, atunci când ai fost nevoit să împarţi bucătăria şi cu un alt bucătar?

– Nici nu ştiu de ce am făcut asta, cred că am făcut o prostie, acum îmi pare rău.

Dar este ireversibilă?

– Nu ştiu, poate, habar nu am. Eu mi-aş dori să revin pentru că mă simţeam mult mai bine atunci, eram mult ok, aveam un alt vibe, aveam o putere de muncă mult mai mare. Acum sunt şi la restaurant la Dani. Şi acolo mă simt foarte bine pentru că fac lucruri frumoase, lucruri care îmi plac, însă nu mai am eu acel lucru. Am simţit că mă distanţez de lume. Pentru că acolo lucrez cu aceleaşi persoane zilnic şi parcă nu mai e acelaşi lucru. În emisiune mă simţeam mult mai bine. Eram mai relaxat. Eu, la ora actuală, abia aştept vinerea să pot merge din nou la emisiune.

„Eu la ora actuală m-am mai şi îngrăşat pentru că am şi o depresie”

Dar nu ai stat de vorbă cu producătorii să le spui că ai făcut o greşeală?

– Nu, nu am stat de vorbă. Pentru că dacă am făcut eu această greşeală, cum să le spun? Eu la ora actuală m-am mai şi îngrăşat pentru că am şi o depresie. Am început să mănânc mai mult, dar nu mai contează. Eu pot să îmi revin. În tinereţe am fost considerat cel mai frumos bărbat al Bucureştiului. Am luat concursul de manechine odată cu Cătălin Botezatu la Casa de Confecţii din Bucureşti. Nu am fost chiar neica nimeni.

Vlăduţ, deranjat că a trebuit să împartă bucătăria de la Neatza: „Am zis că vreau doar vinerea, dar să fiu singur în bucătărie”

Depresia ta a coincis cu momentul retragerii din emisiune?

– Da. Şi îmi pare rău. Mie mi-a spus şi producătoarea emisiunii atunci că e bine să apar la televizor, că nu contează că a venit şi Nicolai (n.red. Nicolai Tand). Zilele în care trebuia să apar eu, să vin şi să gătesc în continuare. Dar eu nu am vrut. Uite aşa, m-am încăpăţânat şi m-am supărat ca prostul pe sat sau cum se spune. Şi am zis că vreau doar vinerea, dar să fiu singur în bucătărie. Dar nu asta era o soluţie. Pentru că se schimbă nişte lucruri. Este foarte bine să interacţionezi cu alţi oameni şi să faci nişte lucruri. Eu nu mi-am dat seama în momentul acela. Am luat-o exact ca viţelul.

Vlăduţ regretă decizia de a nu mai apărea zi de zi în platoul emisiunii Super Neatza cu Răzvan şi Dani: „Nu pot să cer pentru că îmi este ruşine”

Dar cu Nicolai ai avut vreo discuţie?

– Doamne fereşte! Nicolai este un om minunat. A fost fix problema mea, dar probabil că lucrurile, cu timpul se vor regla. Eu nu pot să cer pentru că îmi este ruşine. Şi dacă am luat o decizie nefavorabilă pentru mine, nu ştiu dacă nu m-aş face de râs să revin cu o întrebare. Dacă din partea lor vine altceva, din partea mea, răspunul este DA de acum. Eu sunt un om extrem de corect şi extrem de sincer. Pe mine nu mă poate acuza cineva vreodată că am minţit cu ceva sau că am făcut vreo porcărie. Niciodată!

Dar simţi că te-a ajutat apariţia, jobul la această emisiune?

– Sigur că da. În această emisiune am fost 16 ani, foarte mult timp. Eu nu pot să zic că am profitat foarte mult de acest lucru. Adică să mai am pe lângă alte contracte de imagine sau lucruri de acest gen. Pe mine mă interesa strict emisiunea, m-am dedicat sută la sută. În emisiune au fost asistente, au plecat, eu am rămas acolo pentru că am făcut totul ok, zic eu.

„Lumea mă opreşte pe stradă şi mă întreabă de ce nu mai sunt şi în timpul săptămânii”

Te opresc gospodinele pe stradă să îţi ceară reţete?

– Sigur că da, întotdeauna a fost aşa. Numai că lumea pe stradă mă întreabă: „Dar de ce nu mai sunteţi, domnul Vlăduţ? De ce sunteţi doar vinerea? De ce nu mai sunteţi şi în timpul săptămânii?” Şi eu ce răspuns să le dau? Dacă eu am luat o decizie proastă, ce răspuns aş putea să le dau? Le răspund simplu că sunt doar vinerea şi atât.

Vlăduţ de la Neatza, despre peripeţiile din bucătărie în timpul emisiunii: „Eu găteam ceva cu pui şi puiul nu era”

Ai avut şi peripeţii în timpul emisiunilor în bucătărie? Cred că sunt inevitabile după atâtea ore în direct…

– Da, cum să nu… Mi s-au ars nişte chestii sau am uitat ceva în cuptor. Am uitat ingrediente, le-am uitat acasă. Am sunat pe cineva să ia un taxi şi să-mi aducă un pui pentru că eu găteam ceva cu pui şi puiul nu era (n-red. râde). Sunt lucruri normale, sunt lucruri omeneşti. Sunt lucruri faine, frumoase care se întâmplă. Nu totul trebuie să fie perfect.

Tot ceea ce este într-o emisiune în direct, mai ales la noi la Neaţa, totul este natural. Nu este nimic fals sau regizat. Niciodată! Totul a fost natural indiferent ce s-a întâmplat. Am spus şi pe post când am ars câte ceva. Pentru că aşa cum şi acasă se întâmplă să uiţi câte ceva pe foc, fix la fel este şi în platou.

Vlăduţ de la Neatza dezvăluie cine este gurmandul echipei

Care dintre băieţi este gurmandul echipei, cine vine primul să îţi guste preparatele?

– Pe vremuri era Răzvan, acum este Dani. Acum sunt şi mai mulţi, echipa s-a mărit şi vin toţi la un moment dat să guste. Asta este plăcerea oricărui om care găteşte. Plăcerea cea mai mare este să vină lumea şi să guste, să spună dacă îi place sau nu îi place. Uite, de exemplu astăzi, Cuza a luat din fursecurile pe care le-am făcut în platou. A luat unul, a mai luat încă unul, a plecat şi după aceea s-a întors din drum să ia şi la pachet pentru că i-au plăcut atât de mult. Asta este satisfacţia unui om care găteşte sau care prepară ceva bun.

Ce face Vlăduţ de când nu mai apare zi de zi la Neatza: „Sper ca într-o zi să fie mai bine”

Ce face Vlăduţ în prezent şi cum arată o zi din viaţa ta de când nu mai apari zi de zi la televizor?

– O zi din viaţa mea începe la ora 3.30-4 dimineaţa. La ora 6, 6.30 mă duc la restaurant la Dani, unde prepar dulciuri. Le prepar cu mare drag, dar am intrat într-o monotonie pentru că eu sunt un om creativ. Mie îmi place să creez. Şi creez când am timp, iar după aceea trebuie să dau în lucru ceea ce creez. Iar eu nu am reţetele copiate, niciodată nu am avut. Mi-a plăcut întotdeauna să am reţetele mele proprii. Nu mă simt confortabil pentru că fac producţie, dar sper ca într-o zi să fie mai bine.