Vlăduța Lupău, emoționată până la lacrimi! Vestea pe care le-a dat-o fanilor

Vlăduța Lupău este bună prietenă cu Mihai Morar, care a invitat-o să cânte pe scena Marea Zu Unirea, de Ziua Națională a României. Artista a fost în culmea fericirii și a făcut un anunț important despre evenimentul trăit la București. De altfel, ea s-a filmat cu colegii săi în timp ce cânta afară, 1 Decembrie.

Cântăreața a ținut să le mulțumească lui Mihai Morar și Daniel Buzdugan pentru că au inclus-o pe lista artiștilor care au cântat de 1 Decembrie la Marea Zu Unirea, unde a îmbrăcat o ținută tradițională accesorizată cu o pereche de pantaloni din piele.

Artista a fost însoțită și a urcat pe scenă cu o echipă de instrumentiști profesioniști. Oamenii s-au bucurat de cântecele populare și colindele pe care Vlăduța Lupău le are în repertoriu.

„ZU. Și atât! 🤍 Dacă m-ați întreba ce mă face fericită… ați afla printre lucrurile pe care le-aș enumăra și acesta: faptul că am fost invitată și că am cântat pe această scenă, la acest eveniment! Sunt onorată!”, a spus Vlăduța Lupău pe Instagram.

Pe tik tok, unde este foarte activă, Vlăduța Lupău a postat și un clip în timp ce cânta la tobe, alături de mai mulți artiști, colegi de-ai săi cu care a făcut spectacol afară, în curtea unei pensiuni unde era cazați. Cântăreața colindă în lung și în lat de sărbători pentru a încânta oamenii cu vocea ei.

Ai României! Cine iubește România sau cui îi este dor de România să lase ❤️ ♬ sunet original – Vlăduța Lupău

Vlăduța Lupău, infectată cu noul coronavirus

Artista s-a numărat printre persoanele care au luat COVID-19. Mereu pe drumuri, pentru că are tot felul de evenimente la care participă, Vlăduța Lupău s-a infectat cu noul coronavirus, în urmă cu câteva săptămâni. Starea ei generală a fost una, excluzând primele zile, când vedeta a prezentat febră și simptome de răceală. După ce a ieșit din carantină, cântăreața a făcut dese plimbări.

Inițial, oamenii n-au crezut-o, așa cum s-a întâmplat și în cazul altor vedete, fiind acuzată că minte că a luat virusul. Până la urma, cântăreața a dovedit că a fost bolnavă, iar fanii i-au urat sănătate și cât mai multe cântece pentru anul ce vine.

„Dragii mei, vreau să vă spun că în urmă cu câteva zile am avut simptome specifice unei răceli, că atare am luat decizia de a merge și a mă testa iar răspunsul din păcate a fost unul pozitiv. Ei bine, momentan pot să spun că fac parte dintre cei care am contractat acest virus având forme ușoare care sper să rămână așa…

Timp de 14 zile, așa cum este protocolul voi stă în izolare. Cu siguranță întrebarea voastră la fel că și a mea este “De unde am contractat virusul?” Nu șțiu nici eu, mai ales că nici nu am fost prezență la niciun eveniment de când s-au interzis pe plan național.

Vă îndemn pe toți cei care credeți că̆ aveți simptome de răceală, să vă faceți testul cât mai rapid pentru a nu răspândi mai departe acest virus. Vă doresc sănătate multă tuturor și să ne vedem cu bine!”, a scris Vlăduța Lupău pe contul de Instagram, unde este foarte activă.