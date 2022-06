Vlăduța Lupău, imagini cu burtica de gravidă. Cum arată cântăreața însărcinată în opt luni

Vlăduța Lupău a avut o ședință foto profesională alături de soțul ei, fotbalistul Adi Rus. Cei doi vor deveni părinți în curând, așa că au vrut să păstreze amintiri cu momentele în care Vlăduța Lupău era gravidă în opt luni.

Cum arată Vlăduța Lupău cu burtica de gravidă

Pentru această ocazie, Vlăduța Lupău a ales să poarte o rochie transparentă, care să îi lase la vedere

Atât artista, cât și soțul ei, au optat pentru ținute de culoare albă. Ea a purtat o rochie lungă, vaporoasă, iar Adi Rus doar o pereche de pantaloni, lăsându-și bustul la vedere.

Vlăduța Lupău și Adi Rus au fost fotografiați în ipostaze trandre, în timp ce el îi mângâie burtica de graviduță soției sale, care va naște peste circa o lună primul lor copil.

Vedeta a împărtășit imaginile cu burtica ei de gravidă pe rețelele de socializare, unde mulți fani i-au urat naștere ușoară.

„În curând o să știu ce înseamnă iubirea și viața cu adevărat”, a scris Vlăduța Lupău în dreptul imaginii cu burtica de gravidă.

Vlăduța Lupău și soțul ei s-au chinuit mult să devină părinți

, au vrut mult să devină părinți, dar acea dorință pare că nu li s-a îndeplinit prea ușor.

Artista de muzică de petrecere a pierdut două sarcini înainte de a rămâne gravidă cu primul ei copil.

Mai mult, cântăreața a suferit de endometrioză, o afecțiune care provoacă infertilitate la femei.

„Ne-am dorit foarte mult acest copil, mai ales pentru că am străbătut mici obstacole. Nu am spus niciodată, dar am avut încă două sarcini care s-au pierdut. Îți dai seama că în urma a acestor două sarcini pierdute ne-am dorit și mai mult.

Eram și mai dornici să se întâmple și să fie minunea asta, să existe. Am trecut prin două experiențe neplăcute și te întrebi dacă se întâmplă ceva, cum spun doctorii că primele 3 luni sunt critice”, a spus artista, în podcastul lui Mihai Morar.