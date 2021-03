Vladuța Lupău, scene de infarct, în direct, “La Măruță”: “O să fiu virală pe TikTok”

Vlăduța Lupău a fost protagonista unei farse de milioane, în direct, în emisiunea lui Cătălin Măruță. Artista de muzică de petrecere le-a oferit tuturor privitorilor scene de infarct, când a fost invitată pentru a le cânta românilor noua ei melodie.

Solista originară din Maramureș a uluit prin reacția ei total neașteptată. Vlăduța a fost luată prin surprindere de către prezentatorul de la ProTV, care s-a gândit să îi facă o surpriză, însă nu așa cum s-ar fi gândit cineva. Artista a împlinit frumoasa vârstă de 30 de ani, cu doar o zi în urmă, ea fiind născută de 8 martie.

Pentru a marca momentul special, soțul Andrei s-a gândit să pună la cale ceva foarte inedit, având nevoie și de ajutorul unui coleg de emisiune. Telespectatorii au înțeles rapid și despre ce a fost vorba, iar cântăreața a început să urle, pentru că s-a speriat foarte tare.

Vlăduța Lupău, farsă în direct, pusă la cale de Cătălin Măruță

Prezentă pe canapeaua emisiunii “La Măruță”, cântăreața a povestit mai întâi și cum se simte, având în vedere că și-a schimbat și prefixul. Vlăduța Lupău are o aniversare foarte specială, de care s-a bucurat pe deplin și pe care a marcat-o și în mediul online, cu o ședință foto pe măsură, din care au rezultat poze de colecție.

Artista a povestit că i s-a îndeplinit și cel mai mare vis, avut în prezent. Melodia pe care a lansat-o la începutul acestei primăveri și care se numește “Bate vântul, bate” a ajuns să fie pe primul loc, la nivel de vizualizări, pe YouTube. Și pe Instagram, vedeta are un număr impresionant de urmăritori, de aproape jumătate de milion de persoane.

Vlăduța le-a mulțumit în special fanilor ei pentru o asemenea reușită de care s-a bucurat enorm. Aceasta le-a oferit tuturor scene de infarct la scurt timp de când a fost anunțată că va primi un super-cadou, chiar în direct.

Cel mai probabil aceasta s-a gândit că e vorba despre un buchet de flori, dar a fost întâmpinată cu un șarpe. A fost însă întrebată mai întâi dacă este însărcinată, după care s-a trezit cu reptila de jucărie direct pe un umăr. Reacția ei a fost una de milioane, deoarece a început să țipe foarte tare când a realizat ce i se întâmplă în acele secunde, în emisiunea de pe ProTV.

“Nu, nu sunt însărcinată, nu. Când o să fiu, o să vă zic, stați liniștiți”, a răspuns Vlăduța Lupău când a fost întrebată de către Cătălin Măruță dacă are asemenea planuri în viitorul apropiat.

“Soțul meu a fost cel care a ales rochia cu care să vin azi. Mi-a zis că acum am 30 de ani, să arăt și eu mai așa. (…) Nu prea am fobii, dar nu îmi plac astea râmele, viermii, insectele. Am țipat ca nebuna, o să ajung virală pe TikTok”, a susținut cântăreața.

