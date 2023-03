Vlăduța Lupău și-a serbat ziua de naștere într-un mod unic. Artista a renunțat la ”tămbălău”

Vlăduța Lupău a împlinit miercuri vârsta de 32 de ani. Cântăreața de muzică de petrecere și-a serbat ziua de naștere la dublu, având în vedere că pe 8 martie se sărbătorește și ”Ziua Femeii”. De altfel, de data aceasta spune că a renunțat la a mai organiza ”mult tămbălău”, așa cum făcea odinioară.

Vlăduța Lupău, mărturisire sinceră fanilor. Cum și-a sărbătorit cei 32 de ani: ”Îmi plăcea mult tămbălău”

Vlăduța Lupău a mărturisit fanilor că a preferat să se bucure de cei 32 de ani în familie și în liniște. A pus la cale o ședință foto, în care a imortalizat ipostaze unice alături de fiul ei, Iair, și soțul său, Adrian Rus. Solista a postat imaginile pe pagina sa de Instagram.

De asemenea, Vlăduța Lupău a mai precizat că este recunoscătoare Lui Dumnezeu pentru tot ce obținut până la 32 de ani. În prezent, este de părere că nu îi mai lipsește nimic și că, dimpotrivă, i s-a oferit mai mult decât și-a putut dori vreodată.

”8 MARTIE…îmi aduce un an in plus❤️Ei bine de data asta e puțin (mai mult) diferit! Nu mi-am mai organizat mese festive mari și mult tămbălău cum desigur îmi plăcea să o fac, recunosc. Mi-am organizat o ședința foto împreuna cu băieții mei, un tort micuț și un mărțisor pe piept alături de multă iubire și liniște ce mă cuprinde.

Cam despre asta este vorba acum la 32 de ani… si despre faptul că abia acum mă sărbătoresc la dublu în această zi…ziua “mamei” ❤️ Sincer vă zic, că am mai mult decât mi-am dorit la vârsta asta…am o familie superbă, am milioane de oameni care mă apreciază, am sufletul împăcat, am TOT! Mulțumesc divinității pentru dragostea revărsată peste zilele vieții mele. 🤍”, a scris Vlăduța Lupău

Cine este, mai exact, Vlăduța Lupău

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai îndrăgite și renumite artiste, în prezent, din România. Melodiile sale ajung de fiecare dată la sufletele oamenilor, iar ca drept dovadă sunt momentele în care a fost în trending, pe youtube, în urma numărului mare de vizualizări.

Interpreta este căsătorită, din 2019, cu Adrian Rus, fost portar la U Cluj și CFR Cluj. . Cel mic s-a născut într-o zi de sărbătoare, ”Schimbarea la față a Domnului”, situație care a fascinat-o pe solistă.

Vlăduța Lupău a organizat, după naștere, o petrecere de botez extrem de fastuoasă pentru copilul ei. La eveniment au luat parte 700 de persoane, iar decorul a fost unul de vis, în care elementele florale au predominat. Pe lângă asta, și meniul a fost unul aparte, cu standuri și băuturi rafinate.

având în vedere că tot decorul a arătat luxos și impecabil. Artista a scos din portofel în jur de 100.000 de euro, din care 30.000 i-a investit în a-i cânta la botez: Andra, Holograf, Tzancă Uraganu sau Culiță Sterp.