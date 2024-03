Vlăduța Lupău, totul despre cea de-a doua sarcină. Când va naște și ce nume a ales pentru bebeluș

Weekendul trecut, Vlăduța Lupău a dat publicului său o veste incredibilă. Pe scena de la Sala Palatului, artista iubită de milioane de români, a a apărut cu burtica de gravidă. Nu doar fanii au aflat în timpul spectacolului, ci și prietenii. Cum a reacționat Maria Dragomiroiu atunci când a văzut-o.

Vlăduța Lupău, însărcinată în șase luni

Vlăduța Lupău a bifat în weekendul ce tocmai a trecut un punct important pentru cariera sa. Artista iubită de milioane de români a avut primul spectacol la Sala Palatului, prilej cu care a împărtășit cu publicul un secret bine ascuns până acum.

La finalul concertului, a urcat pe scenă îmbrăcată într-o rochie lungă, mulată pe… burtica de gravidă. Le-a dezvăluit tuturor și i-a luat pe toți prin surprindere.

Până și Maria Dragomiroiu, invitata sa specială, a fost uimită atunci când a observat. „Am văzut-o pe Vlăduța care are ceva aici în față și am rămas așa. Pentru că nu ne-am zis nimic. Și am fost în concerte. Va mai avea un băiețel. Sunt foarte fericită”, a mărturisit cântăreața de muzică populară.

Invită în emisiunea lui Cătălin Măruță, Vlăduța Lupău a răspuns la curiozitățile ce erau pe buzele multora. În aceeași perioadă, acum doi ani, anunța că o

„Pot să spun în gura mare că mai vine o minune în viața noastră. Mi se pare că Dumnezeu ne iubește foarte mult și ne binecuvântează. Îmi aduc aminte că în 2022 am anunțat de Buna Vestire că eram însărcinată cu Iair, iar acum tot de Buna Vestire.

I-am promis Maicii Sfinte că dacă o să mă binecuvânteze în viața asta cu un copil, prima oară când o să aflu că sunt însărcinată sau după ce voi naște, el va merge în fața icoanei și o să i-l arăt. Așa a fost și acum. Când am devenit părinți cu Iair a fost mai greu, dar acum, știi cum zici? Că al doilea a fost din greșeală”, a glumit Vlăduța Lupău.

A fost pe punctul de a anula spectacolul de la Sala Palatului

Însărcinată în șase luni, Vlăduța Lupău urmează să nască la începutul lunii iulie. Astfel că, între cei doi copii ai săi, va fi o diferență de un an și 11 luni, exact așa cum și-a dorit și i-a cerut lui Dumnezeu în fiecare zi.

Cântăreața va fi mămică de doi băieți, chiar Iair fiind cel care a dat vestea cea mare. „A intrat la final. Când am intrat această piesă, am zis că este a frățiorului lui, dar trebuie să intre și el la un moment dat.

Ca să nu fie lumea foarte curioasă și să nu fie foarte multe întrebări, Iair a avut bucuria de a dezvălui ce are mama în burtică la Sala Palatului… Sunt mamă de băieți”, a completat Vlăduța Lupău.

Însă, este important de spus că artist a fost pe punctul de a anula spectacolul, pe care l-a anunțat cu doar o lună înainte. „Spuneam la un moment dat că am vrut să-l anulez. Am vrut să-l anulez, eu știam că o să fiu în 6 luni. Nu știam cum o să-mi gestionez emoțiile. Munca, nu doar atunci pe scenă, ci tot ce se va întâmpla până atunci. Nu știam dacă voi fi capabilă.

(…) Am spus la final că dacă le-a plăcut atât de mult, mi-am dat seama prin aplauzele pe care le-am primit, că încerc să revin pe scenă la Sala Palatului, dar nu știu dacă la anul. O să vedem”, a mărturisit cântăreața.

Ce nume au ales Vlăduța Lupău și Adi Rus pentru cel de-al doilea copil

De altfel, Vlăduța Lupău și Adi Rus au ales numele băiețelului lor, pe care îl vor dezvălui abia după naștere. Cert este că au păstrat rețeta: este din Biblie și este unul destul de rar, pe care puțini oameni îl poartă.

„Am pus o dată, la un moment dat, înainte să… (anunțe sarcina, n. red.) Și acum este un nume din Biblie. Și să vedem cine-și va da seama cum o să-l cheme.

Să dea Dumnezeu să vină sănătos pe lume și atunci o să afle toată lumea. Dacă vrei să afli, poți să-l întrebi pe Iair. Cred că mai sunt copii care au numele așa, dar e foarte rar”, a dezvăluit Vlăduța Lupău, însărcinată pentru a doua oară, la Pro TV.