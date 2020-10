Vloggerul Denis Petcu o face praf pe Alexandra de la Puterea Dragostei! Care este motivul

Un nou scandal a izbucnit în mediul online, de data aceasta între vloggerul Denis Petcu și Alexandra de la Puterea Dragostei. Se pare că între cei doi ar fi existat o legătură amoroasă.

Denis Petcu o face praf pe Alexandra pentru că a negat relația dintre ei. Mai mult, vloggerul are și dovezi care ar putea să o compromită pe concurentă, așa cum a dezvăluit pentru WOWbiz.

Tânărul vrea să le demonstreze internauților că Alexandra a avut o aventură cu el și face orie în acest sens, așa că îi aruncă cuvinte dure fetei.

Vloggerul Denis Petcu o face praf pe Alexandra de la “Puterea Dragostei”

Alexandra de la Puterea Dragostei nu vrea să recunoască faptul că a avut o legătură cu Denis Petcu, un tânăr vlogger. Concurenta a negat relația cu hotărâre, iar Denis s-a enervat la culme.

Tânărul a susținut că poate să aducă dovezi dacă Alexandra continuă să nege existența legăturii dintre cei doi. Din spusele lui, cei doi ar fi fost împreună la hotel.

“Am aflat cu surprindere că Alexandra de la ‘Puterea Dragostei’ nu mă mai cunoaște. Adică nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase, cum se spune în popor.

Poate ar trebui să-i reîmprospătez memoria cu niște filmări de pe camerele de supraveghere de la hotel, ce-o să facă dacă fac rost de ele și le arăt pe vlog? Sau poate își aduce aminte de ce am stat ore întregi la telefon, că există lista apelurilor!”, a declarat Denis Petcu pentru wowbiz.ro.

Vloggerul s-a enervat atunci când Alexandra a declarat în platoul emisiunii că nu a avut nicio legătură cu Denis și că nu ar putea fi împreună cu un “asemenea individ”.

Pentru a dovedi că aventura lor a fost reală, Denis Petcu a făcut publică o fotografie cu participanta la “Puterea Dragostei” în timp ce era nemachiată, cu câțiva ani în urmă.

“Până acum am fost ‘Denis’, acum, brusc, am devenit ‘acest individ’ și zice că nu o atrag. Păi dacă eu sunt un ‘individ’, atunci ea cine este? Că dacă îi dai jos machiajul, nu o mai recunoști. Uite, las fotografia asta la voi, poate își amintește exact cine este și îi revine și memoria în legătură și în legătură cu relația cu mine. E o poză mai veche, dar cam așa arată și acum fără machiaj”, a continuat tânărul.

Scandalul dintre cei doi ar fi pornit după ce vloggerul a povestit într-un clip despre legătura lor amoroasă. Denis Petcu s-ar fi dus la hotel cu Alexandra și filmau împreună pentru vlogul ei și al surorii ei. Dovada este o fotografie cu toți trei, pe care o poți vedea aici.

Alexandra a negat în platoul emisiunii că ar fi avut vreodată vreo legătură cu Denis. A afirmat faptul că ar fi făcut un vlog împreună, însă aceasta ar fi fost singura legătură dintre ei.

“Eu nu am avut niciodată relație cu acel individ. El vrea să se ridice pe spatele meu. Noi nu am fost niciodată singuri, de fiecare dată când ne-am întâlnit, a fost și Adriana de faţă (…) Eu niciodată nu o să mă uit la el, nu aș putea să am o relație cu el, nu mă atrage. Cred că a fost pus de cineva, eu nu o să-l denigrez, o să vă arăt doar dovezile. Înainte de a spune toate aceste minciuni, trebuia să se gândească la faptul că eu am dovezile”, a declarat Alexandra la “Puterea Dragostei”.