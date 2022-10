Vocea României, ”ring de box” pentru jurați! Șicanele dure între Irina Rimes, Smiley, Tudor Chirilă și Denis de la The Motans

Nu există nimic ce nu ar face antrenorii de la Vocea României pentru a atrage în echipa lor cei mai buni concurenți care pășesc pe scenă. Lupta devine, uneori, „murdară”, cum s-a întâmplat și în cazul Magdei Suciu, pe care Irina Rimes și-a dorit-o cu orice preț. Cântăreața a pus mâna pe mop, pentru a-i elimina din cursă pe Smiley și Theo Rose și i-a dat o replică dură iubitului Ginei Pistol. Ediția din 21 octombrie 2022 a fost plină de clinciuri între cele cinci vedete ale concursului de la Pro TV.

La Vocea României, jurații luptă dur pentru a-i atrage pe concurenți în echipa lor

Clinciurile, discuțiile și glumele dintre antrenorii de la Vocea României nu mai sunt o surpriză pentru nimeni, mai ales că despre ele s-a aflat încă dinainte de începerea sezonului 10, când

ADVERTISEMENT

Șicanelele, care nu sunt puține, pornesc, după cum e și normal, de la concurenți, pentru că sunt hotărâte să se folosească de toate armele pentru a avea în echipa lor cele mai bune voci care își încearcă norocul în concurs.

Iar ediția de vineri, 21 octombrie 2022, nu a fost deloc lipsită de astfel de momente, în care antrenorii și-au scos ”ghearele” unul la celălalt.

ADVERTISEMENT

Prima care i-a făcut să se lupte a fost Magda Suciu, o tânără în vârstă de doar 17 ani, cu o poveste de viață tragică. Adolescenta a trecut prin momente grele în copilărie. Când avea trei ani, tatăl său a suferit un accident și a rămas paralizat.

Bullying-ul îndurat pentru că are un tată cu probleme locomotorii s-a accentuat după ce bărbatul a murit. În plus, cu un an înainte de tragedie, mama ei a suferit un accident rutier și o bună perioadă nu s-a putut deplasa nici ea.

ADVERTISEMENT

Toate aceste evenimente au marcat-o pe Magda, iar tânăra a încercat să se sinucidă și a avut nevoie de ajutor specializat. Totuși, salvarea a venit din muzică, care a fost „pansamentul rănilor”.

Irina Rimes, replică dură pentru Smiley: „Între picioare, nevastă-ta”

Faptul că s-a refugiat în muzică a fost de bun augur, căci antrenorii au apreciat-o. Irina Rimes, precum și Smiley și Theo Rose, s-au întors în timpul prestației sale. Prima a fost cântăreața originară din Chișinău, care atunci când a văzut că are rivali nu a fost deloc fericită. Astfel, a cerut din regie un mop și a încercat să șteargă numele celor doi artiști.

ADVERTISEMENT

La un moment dat, a ajuns în dreptul scaunului ocupat de Smiley și Theo, iar artistul i-a sugerat să șteargă și „între picioare”. În acel moment, Irina Rimes i-a oferit o replică care a stârnit hohote de râs: „Între picioare, nevastă-ta, iartă-mă!”, a reacționat solista.

ADVERTISEMENT

Ulterior, a luat și Tudor Chirilă mopul, dar doar pentru a-i explica colegei sale „cum se face treabă la București”: s-a sprijinit de mai multe ori pe coada obiectului de curățenie și s-a uitat în zare.

Irina Rimes i-a făcut” cunoștință” lui Tudor Chirilă cu o cravașă

Un alt moment care stârnit discuții în ediția de vineri seară a concursului muzical a fost cel al Valeriei Engalîceva, concurentă născută în Bălți, Moldova și pe care Irina Rimes a recunoscut că o știe încă de când era mică, de la concursuri.

La auzul acestor cuvinte, Denis de la The Motans a ținut să precizeze că nu este atât de relevant, sugerându-i colegei și prietenei sale un duel.

„Noi suntem prieteni și, pentru prima dată în viață, vreau să ne batem”, a afirmat cântărețul. Lupta proprriu-zisă a constat în faptul că Denis a luat-o în brațe pe Irina, iar Smiley a încercat să-i ridice pe amândoi, dar a renunțat când și-a dat seama că-l va durea spatele.

Totuși, înainte de asta, Rimes și-a scos la iveală arma secretă: o cravașă pe care a botezat-o Săpun, „care se lipește foarte bine”. „Săpun ăsta mie mi se pare mai mult a plici de muște, decât altceva…”, a spus Tudor Chirilă.

„Vrei să-l încerci? Am văzut o muscă pe funduleț”, i-a răspuns Irina Rimes lui Tudor Chirilă – care în replică i-a reproșat că este „kinky”.

Întrebată de Smiley de ce se uită la fundul lui Tudor Chirilă, Irina Rimes i-a răspuns tot cu o întrebare: „dar de ce să nu mă uit la lucruri frumoase? Smiley, dacă ești gelos, mă uit și la fundul tău”. La final, Erika a ales-o pe solistă.

Tudor Chirilă, discurs despre tinerele generații. Irina Rimes i-a ironizat vârsta

Ionuț Panait a interpretat Diamonds atât de bine încât l-a făcut pe Tudor Chrilă să-și recapete speranța în viitor. Solistul VAMA a ținut un discurs măgulitor în fața concurentului, cu toate că a fost supărat pe faptul că atunci când s-au întors, Irinei Rimes i-a zâmbit și lui nu.

„Erai relaxat așa. Efectiv, ca un artist accidental de succes, chiar un pic de Ed Sheeran, un pic de Thom Yorke. Mă gândeam, totuși, poate că țara asta are, mă, speranță cu generațiile astea noi. Am sentimentul unei generații mișto, asta din care faci parte.

Știu că toate generațiile sunt înjurate de ăia mai bătrâni. ‘Pe vremea mea…’. ‘Pe vremea ta, ce? Că era telefon cu disc și vremea ăstora, în curând zburăm’.

Ar fi un privilegiu, din punctul ăsta de vedere, să-mi mai iau energie de la un om ca tine și să-i transferi în schimb niște competențe, care poate să te ajute pe viitor”, a afirmat Tudor Chirilă.

Declarațiile nu au înduioșat-o pe Irina Rimes, care i-a transmis colegului său că se simte bătrân și ca vrea să se încarce cu energia concurentului.

„Pe scurt, Tudor se simte un pic bătrân și ar vrea să ia un pic din energia ta tânără, să întinerească puțin”, au fost cuvintele Irinei Rimes, care, probabil, au cântărit și în decizia concurentului Vocea României, pentru că a ales să facă parte din echipa ei.

Printre altele, Tudor Chirilă a susținut că nu s-ar fi așteptat să piardă în fața Irinei Rimes, ceea ce a făcut-o pe artistă să spună că folosește un tertip: psihologia inversă.