Vochin dă din casă după dubla naționalei: „Mă uitam la jucători și mi-era frică”

La penultima acțiune din această campanie, „tricolorii” au obținut patru puncte din remiza cu Belarus și victoria cu Andorra. Lucrurile se puteau complica însă foarte tare după primul meci.

Andrei Vochin dă din casă după dubla naționalei

Andrei Vochin a dezvăluit care era starea de spirit din rândul „tricolorilor” după 0-0, la Budapesta, cu Belarus.

„Prima seară de după meciul de la Budapesta a fost foarte dificilă, pentru că mă uitam la ei și vedeam că pur și simplu sufereau spunând ceva de genul ‘Domne, noi am jucat bine. Am jucat cât am putut. Ne-am dat sufletul să obținem victoria asta și nu am putut să o obținem’.

Și mi-era frică că ei vor cădea psihic și să zică ‘E un moment în care trebuia neapărat să câștigăm. N-am putut să o facem’. (n.r. – cam trebuia. Cum stăteam acum cu 2 puncte în plus? Eram 95% calificați) Cred că așa zic și elvețienii. ‘Doamne, ce bune era victoria dacă îi băteam pe ăștia’.

Belarus nu e echipa care credeam noi că e. E o echipă foarte greu de desfăcut. Ce avem noi în plus față de elvețieni e sistemul defensiv. M-am uitat la meciul de aseară. Păi pe noi bielorușii nu ne-au prins pe contraatac așa cum i-au prins pe elvețieni.

La noi a funcționat apărarea preventivă. Ok, nu am avut ocazii câte au avut elvețienii, dar nu s-a întâmplat la poarta noastră ce s-a întâmplat la poarta elvețienilor”, a declarat Andrei Vochin, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Simțeau o nedreptate”

România mai are de jucat două meciuri din campania de calificare la Euro 2024. Conform programului actual, „tricolorii” urmează să înfrunte Israel, pe 18 noiembrie, în deplasare, și Elveția, acasă, pe 21 noiembrie.

„După seara respectivă, când ne-am strâns să plecăm la București, am văzut altă stare. I-am văzut la față că au spus ‘Domne, ok, ni s-a întâmplat chestia asta, mergem înainte!’

Își spuneau chestia asta, vorbeau unul cu altul, se încurajau unul cu celălalt, mi-a dat încredere toată starea aia pe care am văzut-o. În prima seară erau căzuți. Simțeau o nedreptate”, a adăugat consilierul președintelui FRF.

