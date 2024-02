Vor juca Amzăr și Politic pentru Dinamo în meciul cu Poli Iași? „Există riscul unei recidive”

Amzăr și Politic sunt incerți și pentru partida cu Poli Iași.

Joacă Amzăr și Politic în Poli Iași – Dinamo?

Costin Amzăr și Dennis Politic au absentat de la meciurile pe care Dinamo le-a disputat cu CFR Cluj (0-4) și Hermannstadt (1-0). Ei s-au accidentat în meciul câștigat în fața Oțelului cu scorul de 3-1. S-au întors la București după ce au fost tratați de vraciul Marijana, dar nu se știe încă dacă vor putea fi utilizați de Kopic la partida cu Poli Iași.

Partida din Copou a „câinilor” este programată vineri, 1 martie, de la ora 20:00. „Ei au făcut antrenament și ieri. Există o discuție legată de riscul pe care o eventuală includere în lot și în teren îi va duce sau nu la vreo recidivă.

E o chestiune pe care o va aprecia stafful medical. Din punct de vedere al recuperării pentru Dennis a decurs bine. Amzăr la fel e pe drumul cel bun din câte știu eu, face un tratament alternativ că are o pubalgie.

Dar vom vedea. Mi-e greu să vă spun, dar e clar că și noi resimțim lipsa celor patru care dădeau un pic mai multă stabilitate (n.r. – Homawoo și Milanov sunt și ei accidentați). Mai e și Dani (n.r. – Iglesias) care chiar dacă n-a jucat toate meciurile titular, de câte ori intra putea aduce un plus și un echilibru.

Deci din acest punct de vedere am suferit la meciurile cu CFR Cluj și cu Hermannstadt, deci cu atât mai mult e mai dulce victoria de aseară”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Dennis Politic și Costin Amzăr sunt jucători de bază în Ștefan cel Mare. Primul este golgheterul lui Dinamo în acest sezon. În cele 22 de partide de SuperLiga în care a jucat, mijlocașul ofensiv a marcat șase goluri. De cealaltă parte, fundașul stânga a evoluat în tot atâtea partide și a reușit două assist-uri.

La Dinamo s-a acumulat oboseala

Fără patru jucători importanți, Kopic a reușit să îl învingă pe Măldărășanu în Dinamo – Hermannstadt 1-0. Totuși, tehnicianul croat acuză că, pe lângă absențele lui Politic, Amzăr, Homawoo, Milanov și Iglesias, în echipă

„Sunt trei puncte foarte importante pentru noi. Nu am meritat aceste trei puncte pentru că am jucat spectaculos, pentru că am controlat jocul sau partea defensivă.

Ci le-am meritat pentru că am avut o mentalitate puternică și un spirit de luptă. Sunt foarte mândru de jucători. Unii dintre ei sunt foarte obosiți, unii nu au făcut pregătirea cu noi și au avut probleme”, a declarat Zeljko Kopic.

