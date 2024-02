„Vor să dea afară antrenorul!”. Suma uriașă primită de un club din SuperLiga de la autorități pentru a se salva

Vivi Răchită a făcut . Leo Grozavu e la un pas de plecarea de la Poli Iași după înfrângerea din ultimul minut cu Petrolul. Moldovenii au căzut pe loc de baraj cu 27 de puncte după 26 de etape.

Vivi Răchită analizează lupta pentru evitarea retrogradării la Fanatik SuperLiga

Vivi Răchită consideră că este una dintre cele mai ghinioniste din campionat: „Botoșani a pierdut 4 puncte extrem de importante în minutul 90. La UTA au fost egalați în 10 oameni, au pierdut 2 puncte nemeritat. Putea să fie 2,3-0”.

Fostul apărător nu înțelege cum jucătorii lui Bogdan Andone nu au reușit să conserve rezultatul: „Acum au avut 2-0 și aici nu înțeleg de ce jucătorii cu personalitate și experiență din echipa Botoșaniului și aici mă refer la un Miron, la un Țigănașu, Șeroni, nu pot să țină de un rezultat.

Pentru că n-ai ce să mai faci tu pe bancă și mi se pare că Bogdan Andone face minuni la Botoșani. Dintr-o echipă căzută să ajungă să joace așa bine. Să câștige cu CFR-ul. Acum au avut 3 puncte în buzunar. Dacă Șeroni doar din plasament, o jumătate de metru mai spre linia de fund, mingea chiar nu mai ajungea la Koljic și erau încă două puncte”.

Vivi Răchită crede că Dică e aproape să își treacă în CV o nouă retrogradare: „Este în pericol să retrogradeze direct”. Leo Grozavu, aproape să fie demis

Fostul jucător al Stelei nu îi vede bine nici pe ilfoveni: „În schimb Voluntariul este într-o scădere de formă și îmi pare rău de fostul meu coleg Dică. Se pare că la Voluntari nu se găsește încă acea formulă de echipă care să producă puncte și este în pericol să retrogradeze chiar direct, fără să ajungă la baraj”.

Analistul are vești proaspete și de la Iași, unde autoritățile locale au făcut o nouă injecție financiară, însă situația pe banca tehnică este incertă: „La Iași am aflat de exemplu că săptămâna trecută s-au virat către club banii pe Legea 350 de fonduri nerambursabile de la Primăria Iași: 2 milioane de euro. Deci este o infuzie de capital extraordinară.

Știu că acolo sunt probleme și cu Leo. O parte din suporteri nu îl mai doresc pe Grozavu. Vor să îl dea afară. Și acolo sunt probleme de acest gen. Știi cum sunt fanii când pierde echipa câteva meciuri…”.

Mihai Stoichiță îi ia apărarea lui Leo Grozavu

Mihai Stoichiță îi ia însă apărarea antrenorului: „Ce vină are că un jucător vrea să joace în ultima secundă de joc construcție la mijlocul terenului. Dă mingea către steagul de colț, iei un punct și pleci acasă. Asta a fost. Golul lui Bersiha, pasa decisivă e dată de un jucător de la Iași”.

Vivi Răchită a lăudat și el prestația moldovenilor: „Deci Iașiul prima repriză am zis că jucăm contra Barcelonei. Așa ne-au dominat. Pe cuvânt. Au jucat așa de bine. Înseamnă că noi am fost Real Madrid. Și chiar cu 5 minute înainte să marcăm a avut Luca Mihai o bară… Am avut un mare noroc și am reușit să câștigăm un meci vital și uite că suntem pe loc de playoff”.

Deși Petrolul e pe locul 6, Răchită rămâne rezervat în privința șanselor la playoff: „Eu cred că playoff-ul din punctul nostru de vedere se va juca acum la Arad. Pe urmă avem două meciuri extrem de grele, cu CS Universitatea Craiova. Eu cred că Petev rămâne până în vară. Așa a zis Mihai Rotaru. Apoi mergem la FCSB”.