FCSB a început ca din tun anul 2024. . , în timp ce Miculescu a închis tabela cu un gol împotriva fostei echipe.

Gigi Becali: „Vreau mai multă combinație, vreau Barcelona, Liga Campionilor”

Gigi Becali nu este pe deplin mulţumit cu prestaţia jucătorilor săi şi a anunţat la FANATIK SUPERLIGA că vrea să vadă mai multe combinaţii, obiectivul major fiind calificarea în Champions League:

ADVERTISEMENT

“Trebuie să fie mult mai bine decât ce a fost aseară. Mai trebuie încă ceva, care se va rezolva atunci când va reveni Coman. Mai trebuie goluri. Noi am dat goluri, dar am dat un gol din noroc, şutul lui Olaru.

A fost mai lucrat al doilea, venit tot din ghinionul lor, al treilea a fost un penalty, al patrulea l-a dat cine l-a dat, Miculescu. Fază frumoasă, ştiu, dar vreau mai multă combinaţie. Barcelona vreau.

ADVERTISEMENT

Mai multă combinaţie, mai multe ocazii. Vreau să dăm goluri lucrate, sigure. Şi mai vreau încă ceva. Faptul că nu are voie niciodată echipa adversă să vină cu capul din trei metri în bară.

La 0-0. La 2-0 are voie, că se face 2-1. Dar nu are voie nicio echipă să ajungă acolo, să dea cu capul din trei metri. Până nu marchezi, nu are voie adversarul să ajungă acolo, să ajungă până în careu.

ADVERTISEMENT

Aşa vreau eu. Dacă vrem Liga Campionilor. Eu asta vreau. Eu vreau bani, să facem o echipă de Liga Campionilor”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB ţinteşte primul titlu din ultimii 9 ani!

FCSB este lider cu 11 puncte avans faţă de Rapid şi CFR Cluj. Roş-albaştrii joacă duminică derby-ul de pe “Ion Oblemenco” împotriva Universităţii Craiova, echipă aflată pe locul patru în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

FCSB este în pole position pentru primul titlu din ultimii 9 ani. Echipa lui Elias Charalambous nu s-a mai impus în campionat din anul 2015, de atunci fiind un şir nesfârşit de locuri doi în SuperLiga.

„Vreau mai multă combinație, vreau Barcelona, Liga Campionilor” Gigi Becali a anunțat cum își dorește să joace FCSB