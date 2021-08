Vremuri grele pentru Valentina Pelinel! Actuala doamnă Borcea este executată silit de o bancă

Cristian Borcea a mărturisit că pusese ochii pe Valentina Pelinel încă de la nunta fotomodelului cu deputatul Cristian Boureanu, din 2007, unde fostul acționar dinamovist fusese invitat, alături de Mihaela, prima lui soție.

”Când a fost vorba de Valentina, nu am avut scrupule. Când am văzut-o a doua oară am zis, e clar că va fi cu mine și va fi mama copiilor mei. Am fost tot timpul cu ea. Tot timpul. De când am văzut-o, chiar dacă m-am însurat cu Alina, niciodată nu i-am cerut să pună capăt căsniciei cu Boureanu.

Ea era într-o relație care scârțâia de foarte mulți ani și ne-am plăcut. A fost o femeie care a luptat foarte mult, iar în momentul în care am intrat la pușcărie i-am zis că are apartament la New York, de ce să stea în România, la 29 de ani, și atunci mi-a zis că nu poate trăi fără mine și rămâne în țară.

A stat într-un apartament cu chirie și atunci am făcut cea mai bună alegere și cea mai bună afacere a mea de până acum. Este femeia care îmi dă liniște, este calmă, e femeia cu care pot să stau singur și o săptămână în casă, cu care pot să merg în vacanțe câte două-trei săptămâni”, .

O bancă a obținut executarea silită a conturilor soției lui Borcea

Numai că, după divorțul din 2013, Valentina Pelinel a rămas cumva ”legată” de Cristian Boureanu și prin natura bunurilor achiziționate de-a lungul căsniciei lor. Și asta pentru că Boureanu și fratele lui, Sorin, dar și Valentina Pelinel au girat diverse împrumuturi consistente cu proprietățile lor imobiliare de la acea vreme.

Iar după ce băncile nu și-au primit la timp ratele, acestea și-au căutat dreptatea în instanță, încercând recuperarea sumelor, care se ridică la mai multe milioane de euro. Așa se face că, la începutul lunii iulie anul curent, Valentina Pelinel s-a trezit executată silit și cu conturile blocate ca urmare a unui proces demarat pe vremea când încă era soția lui Cristian Boureanu.

Valentina Pelinel se ocupă de hotelurile familiei Borcea

Judecătoria Sectorului 3 București a admis astfel cererea de încuviințare a executării silite în cazul fostului fotomodel, un executor judecătoresc încercând recuperarea parțială a sumei de 683000 de euro prin vânzarea unui teren de 5000 de metri pătrați, intravilan, evaluat la circa 280.000 de euro.

Implicată în afacerile de care se ocupă, cum ar fi hotelurile de la Timișoara sau de pe Litoral ale lui Cristi Borcea,

Cristi Borcea își mai dorește un copil cu Valentina

”Sunt atât de fericit că toți copiii mei se înțeleg bine între ei și comunică constant, chiar dacă trei locuiesc în America. Este cea mai mare realizare a mea şi sunt mândru că am această familie extinsă. Am grijă să vorbesc zilnic cu ei. Dar faptul că toţi copiii mei se înţeleg bine, se sprijină şi au legat o relaţie atât de strânsă este pentru mine cel mai preţios cadou”, spunea mândru, acum câteva luni, Cristi Borcea.

De altfel, Cristian Borcea mărturisea recent că își mai dorește un al zecelea copil, ultimul. Afaceristul are nouă copii cu patru femei: trei copii (Patrick, Melissa și Angelo) din căsnicia cu Mihaela Borcea, doi copii (George Alexandru și Gloria) din căsnicia cu Alina Vidican, o fată (Andreina Carolyn) din legătura cu avocata Simona Voiculescu și trei copii (Milan, Indira Maria și Rania Maria) din căsnicia actuală cu Valentina Pelinel.