Vulpița și Viorel Stegaru și-au găsit de muncă. Ce fac pentru bani

Vulpița și Viorel Stegaru au părăsit satul buzoian unde primiseră o casă de la un telespectator „Acces Direct” și s-au întors în Capitală. Soții din județul Vaslui au urmat sfaturile fanilor și în cele din urmă și-au găsit locuri de muncă.

Femeia, care este însărcinată în 6 luni, a luat decizia de a munci, în momentul de față având un serviciu stabil. Fosta vedetă a show-ului prezentat de Mirela Vaida, la Antena 1, a precizat că își câștigă existența făcând curățenie prin locuințele oamenilor.

Cei doi soți sunt foarte mulțumiți de munca pe care o prestează, mai ales că în felul acesta au șansa de câștiga ceva bani. Vulpița și Viorel Stegaru speră ca în viitorul apropiat să găsească și ceva mai bun de lucru, dar până atunci pun umărul la treabă aici unde sunt acum.

Vulpița și Viorel Stegaru s-au angajat. Ce loc de muncă și-au găsit cei doi

„Ăia de acasă, de la Blăgești, să nu ne mai poarte ură și dușmănie. Ne-am găsit o colaborare la o firmă de curățenie. Să nu mai zică oamenii că nu muncim. Cei de la firmă sunt foarte mulțumiți de noi.

Am avut mai multe apartamente azi, în care am făcut curățenie. Câștigăm bine, nu ne plângem. Doar că ne cheamă pe colaborare, când are nevoie. Eu vreau un serviciu stabil.

Și acolo cu serviciu stabil, și aici, la colaborare. Să dea Dumnezeu și Maica Domnului să-mi găsesc un loc de muncă stabil”, a declarat soțul Vulpiței, Viorel Stegaru.

Așadar, soții din Blăgești au profitat de oportunitatea locului de muncă, după ce mai bine de 8 luni au fost protagoniștii unei „telenovele” la Acces Direct.

Prezentatoarea Mirela Vaida i-a sfătuit în repetate rânduri să pună bani departe, lucru pe care Vulpița și Viorel Stegaru nu l-au ascultat la momentul potrivit.

Se pare că cei doi au ajuns la vorbele moderatoarei de la Antena 1 și sunt deciși să facă ceva pentru viitorul lor, dar și pentru bebelușul care urmează să vină pe lume în curând. Vulpița va naște un băiat peste aproximativ două luni.

