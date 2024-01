Xavi și-a anunțat plecarea de la Barcelona: „Nu vreau să fiu o problemă pentru club”. Decizie radicală după 3-5 cu Villarreal

Xavi Barcelona. Antrenorul spaniol a făcut publică decizia după înfrângerea dramatică împotriva celor de la Villarreal, scor 3-5, în etapa cu numărul 22 din La Liga. Ibericul va pleca de pe Camp Nou la finalul sezonului.

Xavi și-a anunțat plecarea de la Barcelona: „Nu vreau să fiu o problemă pentru club”

Barcelona a pierdut dramatic derby-ul de pe teren propriu cu Villarreal, scor 3-5. Catalanii au fost conduși cu 0-2, însă au reușit să revină și să preia conducerea . „Submarinul Galben” a revenit pe final și a obținut victoria cu două goluri marcate în minutele 90+9 și 90+11.

Aflată pe locul 3, Barcelona a rămas la 10 puncte în spatele liderului Real Madrid. La finalul meciului, Xavi a venit cu un anunț șoc. Antrenorul va pleca de pe Camp Nou la finalul sezonului. Ibericul mai avea contract cu Barcelona până în iunie 2025.

“Am decis ca de la 30 iunie să nu mai fiu antrenorul Barcelonei. E cea mai bună decizie. Voi da ce am mai bun în aceste patru luni. Consider că putem avea un sezon bun și că lucrurile se vor schimba.

I-am explicat acum decizia președintelui. Am o relație foarte bună cu el și cu ceilalți din conducere. Încrederea lor în mine a fost una deplină. Decizia mea nu are legătură cu situația economică, ci consider că aceasta este cea mai bună decizie pentru club. Nu vreau să fiu o problemă.

Consider că proiectul nostru trebuie să se încheie pe 30 iunie. Cred că jucătorii vor fi eliberați astfel și va relaxa situația generală din cadrul clubului. Am luat decizia de câteva zile și într-un fel m-am eliberat. Îmi doresc să fiu o soluție, nu o problemă pentru club.

Am fost o soluție acum doi ani și trei luni, dar acum, gândind pentru club, căruia îi doresc ce e mai bine, cel mai bine e să plec pe 30 iunie”, a declarat Xavi.

Xavi, două trofee pe banca Barcelonei

Xavi a preluat banca Barcelonei în noiembrie 2021. Fost jucător emblematic al clubului blaugrana, Xavi a câștigat din postura de antrenor pe banca Barcelonei titlul și Supercupa Spaniei, în sezonul precedent.

Totuși, ultimele eșecuri pare că au atârnat greu în decizia lui Xavi de a pleca de la Barcelona. Catalanii au fost eliminați din Cupa Spaniei și au pierdut finala Supercupei Spaniei la începutul anului împotriva rivalei Real Madrid, scor 1-4.

În Champions League, Barcelona se va duela în optimi cu Napoli. Întrebat dacă și-ar fi anunțat demisia în cazul unei victorii cu Villarreal, Xavi a răspuns sincer. „Poate nu mi-aș fi anunțat demisia astăzi, poate săptămâna viitoare. Mă hotărâsem de mult.

Nu le-am spus jucătorilor. Mâine o să vorbesc cu ei. Azi i-am văzut foarte răvășiți. Nu o să mă răzgândesc nici dacă o să câștigăm Liga Campionilor, sunt optimist…

Nu știu (n.r. despre viitor), pentru că această funcție mă face să petrec mai puțin timp cu familia mea. Ei suferă de asta și nu pot fi atât de egoist toată cariera mea. Îmi doresc să fiu acasă o vreme și să mă odihnesc cu copiii mei”, a mai spus Xavi.