Xonia, imagini rare alături de mama ei. Cum au apărut cele două pe rețelele sociale

Xonia a postat câteva imagini cu mama ei, care și-a sărbătorit ziua de naștere. Cele două seamănă leit, după cum au putut observa și urmăritorii vedetei.

Xonia a postat imagini rare alături de mama ei

Cântăreața postează rar imagini cu membrii familiei sale, despre care are întotdeauna numai lucruri bune de spus.

Xonia a postat câteva fotografii cu mama sa, care și-a sărbătorit ziua de naștere, dar și cu tatăl ei.

Părinții stau departe de lumina reflectoarelor, dar se bucură de succesul fiicei lor.

Xonia a mers la un salon de înfrumusețare împreună cu mama ei, unde au fost aranjate și machiate, apoi s-au fotografiat și filmat împreună.

Cu această ocazie, artista i-a făcut și o urare femeii care i-a dat viață, cu ocazia zilei sale de naștere. Vedeta a publicat și o imagine alături de tatăl ei.

“La mulți ani, mamă! (…) Nimic nu e mai important decât familia.”, a scris Xonia pe .

Familia Xoniei se află în Australia, acolo unde solista merge regulat pentru a-i vizita pe cei dragi. Inclusiv fratele cântăreței locuiește în Australia.

Xonia a rămas în relații bune cu fostul iubit

Cântăreața a trăit o poveste de dragoste cu un afacerist din SUA, însă cei doi s-au despărțit de ceva timp. Cu toate că nu mai formează un cuplu, .

Artista și fostul partener locuiau împreună în SUA. După ce a fost eliminată de la Survivor România 2022, la începutul acestui an, Xonia a declarat că este pregătită să iubească din nou.

Xonia este de părere că orice lucru se întâmplă cu un motiv și este pregătită pentru orice schimbare ar putea apărea în viața ei.

“Nu am iubit. Momentan am decis că e mai bine să rămânem prieteni, vom vedea pe viitor. (…) Eu consider că orice lucru în viață se întâmplă cu un motiv.

Orice schimbare este bine primită. Eu trebuie să fiu deschisă pentru orice și oricine îmi aduce Universul în viață, că altfel lucrurile nu se leagă.”, a explicat cântăreața la Vorbește lumea, la începutul lui februarie.