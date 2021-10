Zanni de la Survivor România, moment extrem de emoționant. Cum a reacționat când a revăzut centrul în care a crescut până la 14 ani

Câștigătorul de la Kanal D vrea să înceapă o terapie care să-l ajute să treacă peste unele clipe mai puțin plăcute din mai ales acum că s-a liniștiti și și-a achiziționat prima sa casă.

Artistul s-a întors după o vreme în satul unei organizații în care a stat timp de 8 ani, unde s-a format și unde a învățat foarte multe lucruri frumoase.

Zanni de la Survivor România, moment greu când și-a revăzut casa copilăriei

„Simt că nu am reglat conturile, simt că m-am rupt brusc de locul acesta. M-am rupt așa fără explicații, fără rămas bun, fără să rămân într-o relație bună cu oamenii aceștia. Bine, cumva, viața m-a luat și m-a smuls.

Am fost obligat să mă concentreze pe alte chestii, dar acum că sunt relaxat oleacă… M-am întors acasă, băiatul de la sat a demonstrat că s-a antrenat destul în viață. Sunt modest, umil…

Sunt foarte descurcăreț, dacă stai să mă întrebi ce talent am, eu n-am niciun talent. Eu doar mă descurc. Sunt foarte atent la detalii. Am învățat de mic să fur meserie.

Mie îmi plăceau cel mai mult momentele când ieșim aici, frumos, cu colegii, cu vecinii, cu prietenii și le povesteam. Aveam un talent la povești, inventam povești, improvizam.

Îi luam pe toți și începeam o poveste de nicăieri. Râdeau toți, dar râdeau rău de tot. Gata, mă apuc și de stand up comedy”, a dezvăluit Zanni despre copilăria petrecută la „SOS. Satele copiilor”, în emisiunea „ .

Zanni, emoționat la revederea casei unde a crescut 8 ani

„Fix aici am stat eu, de la 6 până la 14 ani. Sunt 8 ani. Sincer, am mai venit aici după, dar da este senzația aia că știu frate tot ce am făcut aici. Câte certuri, câte emoții, e un amalgam de sentimente.

Nu o vedeai pe mama să nu fie mereu în grădină, nu doar că o vedeam că o ajutam și noi. Eram acolo, nu-mi plăcea grădinăritul, activitatea asta o uram din tot sufletul. Îmi era frică de gândaci, erau râme.

Aici făceam de toate, jumuleam buruienile, băteam covoare, făceam ciorbă din aia cu apă și legume, nu știam că se bagă condimente. Mama făcea cele mai bune ciorbe. Acum a ieșit la pensie.

Nu mai arată deloc cum era înainte. Știi ce zici că e casa? Un film cu dinozauri. Casa 12 era de evenimente, de educație, sală de net, tot felul. Aici e derdelușul, ne dădeam cu sania, tot felul de activități făceam”, a completat protejatul lui Alex Velea.

Zanni, întâlnire surpriză cu coregraful de la SOS. Satele copiilor

Câștigătorul de la survivor România a primit cuvinte foarte frumoase din partea unei persoane din organizație, care s-a bucurat că artistul are ambiție și a reușit în viață.

Revederea cu doamna Gabi a fost una extrem de emoționată, femeia bucurându-se că Zanni a revenit la casa unde a crescut. este unul dintre copiii care a fost cel mai pedepsit de coregraf.

„Trăsnaie… Bravo, că ți-ai adus aminte să vii la casa ta, aici. El e unul dintre cei care au primit cel mai des pedeapsă, adică puneam piciorul pe scaun și îi dădeam palme la fund.

Și nu a avut efect pentru că veneau toți după. Dragul mamii, drag, de tine sunt foarte mândră și de mulți dintre voi”, a declarat coregraful de la „SOS. Satele copiilor”.