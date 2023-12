Zanni, mesaj despre participarea la Survivor All Stars, la aproape 3 ani de când a câștigat marele premiu: “Scopurile mele sunt nobile”

Zanni a transmis un mesaj despre participarea la Survivor All Stars. Câștigătorul sezonului 2 este hotărât să dea totul și de data aceasta, în reality show-ul care va începe din 16 ianuarie 2024.

Zanni, mesaj înainte de Survivor All Stars. Ce a transmis câștigătorul sezonului 2

Printre , care va începe din ianuarie 2024, se numără și Zannidache. Acesta a câștigat sezonul 2, difuzat în 2021.

Cu toate că deja a câștigat marele premiu în urmă cu mai bine de doi ani, și să-și testeze limitele în Republica Dominicană.

Zanni are de gând să rămână cât mai mult în competiție, chiar până la finalul sezonului, și se simte pregătit să facă față provocărilor cu care vine reality show-ul de la Pro TV.

Tânărul artist a spus că experiența din 2021 l-a schimbat complet și că acum nu mai vrea să alerge după faimă, ci doar să dea tot ce are mai bun și să câștige, din nou marele premiu.

“3 ani de zile am reflectat asupra experienței Survivor. Cărămida care mi-a schimbat viața total, care m-a și clădit ca bărbat. Indiferent de rezultat, nu cred că am adversar în Supraviețuire, jocul în care ultimul câștigă.

Am renunțat la mândrie, nu mai fug după faimă, însă vreau să vin cu trofeul acasă. Scopurile mele sunt nobile, principiile mele sunt de necontestat. După 26 de ani de frustrări și neajunsuri, am văzut că Dumnezeu mi-a dat mai mult decât am sperat.

Am profitat de fiecare semn și am stat departe de vicii și superficialități. Nu știți despre mine nici muzică, nici dansuri, nici vedetisme. Despre mine știți adevărul! Sărbători fericite! Sănătate la familie!”, a transmis Zanni pe pagina sa de .

În 2021, după mai bine de șase luni petrecute în Republica Dominicană, Zanni a câștigat trofeul Survivor și marele premiu, care atunci era în valoare de 50.000 de lei.

În marea finală, Faimosul Zanni s-a duelat cu Andrei Dascălu, din echipa Războinicilor. Cântărețul a obținut mai multe voturi din partea publicului și a intrat, astfel, în posesia marelui premiu.

Cine mai participă la Survivor All Stars

Printre concurenții care vor merge la Survivor All Stars se numără atât cei care au făcut parte din echipa Faimoșilor, precum și foști Războinici din sezoanele trecute.

Pe lista concurenților se află TJ Miles (sezonul 3), Cătălin Moroșanu, Jador, Roxana Nemeș și Ana Porgras, toți foști concurenți din sezonul 2. Și câștigătoarea sezonului 1, Elena Ionescu, va reveni în competiție. Jorge, Ștefania Stănilă și Andreea Tonciu revin și ei în competiție.

Alex Delea, câștigătorul sezonului 3, va reveni și el în Republica Dominicană, alături de foștii săi coechipieri, Relu Pănescu, Ștefania Ștefan și Alexandra Duli. Din sezoanele trecute vor mai fi prezenți Maria Chițu (sezonul 2) și Robert Moscalu (sezonul 4).

Iancu Sterp, Lola Crudu și Andrei Ciobanu au participat în primul sezon, iar acum își vor încerca norocul din nou. Și Maria Lungu, fosta concurentă din sezonul 4, va participa la Survivor All Stars.