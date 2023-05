Zeci de filme și seriale de pe Disney Plus, anulate. Lista producțiilor care dispar de pe platformă

Disney Plus este una dintre platformele unde abonații găsesc numeroase filme și seriale. S-ar părea însă că lucrurile nu au mers bine anul acesta. Drept urmare mai multe filme și seriale urmează să fie anulate.

Ce filme și seriale dispar de pe Disney Plus

Disney Plus și vrea să scape de cheltuieli inutile. Având în vedere pierderile înregistrate la începutul acestui an, platforma are în plan să elimine toate filmele și serialele care nu au avut un succes prea mare.

ADVERTISEMENT

Conform celui mai recent anunț făcut de gigantul american, 50 de filme și seriale urmează să dispară de pe Disney Plus, dar și Hulu. Scopul este reducerea cheltuielilor, care s-ar părea că sunt extrem de mari.

Mai exact, compania a făcut niște estimări, iar anularea acestor filme și seriale ar genera economii de 3 miliarde de dolari. Asta în condițiile în care în 2022, Disney a investit nu mai puțin de 30 de miliarde de dolari în conținutul său.

ADVERTISEMENT

De asemenea, în primul trimestru al acestui an, compania a anunțat că a pierdut 4 milioane de abonați. Un număr destul de mare, dacă ar fi să ne uităm la numărul lor total. Iar această strategie nu este una unică.

La rândul lor, cei de la HBO Max și Showtime au anulat numeroase filme și seriale, în speranța că vor putea reduce cheltuielile. De asemenea,

ADVERTISEMENT

Ce filme și seriale dispar de pe Disney Plus și Hulu? Avem numeroase producții. S-ar părea că după o analiză riguroasă, acestea nu au avut mare succes, drept urmare, anularea lor nu va aduce mari prejudiciat platformei.

Lista completă a producțiilor anulate de pe platformă

Astfel, de pe Disney Plus urmează să dispară următoarele producții:

Big Shot

Turner & Hooch

The Mysterious Benedict Society

The Mighty Ducks: Game Changers

Willow

The Making Of Willow

Diary of a Future President

Just Beyond

The World According to Jeff Goldblum

Marvel’s Project Hero

Marvel’s MPower

Marvel’s Voices Rising: The Music of Wakanda Forever

Rosaline

Cheaper by the Dozen remake

The One and Only Ivan

Stargirl

Artemis Fowl

The Princess

Encore!

A Spark Story

Black Beauty

Clouds

America the Beautiful

Better Nate Than Ever

Weird but True!

Timmy Failure

Be Our Chef

Magic Camp

Howard

Earth to Ned

Foodtastic

Stuntman

Disney Fairy Tale Weddings

Wolfgang

It’s a Dog’s Life with Bill Farmer

The Real Right Stuff

The Big Fib

Rogue Trip

More Than Robots

Shop Class

Pick the Litter

Own the Room

Among the Stars

Harmonious Live!

Pentatonix: Around the World for the Holidays

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, conform celui mai recent anunț, de pe Hulu vor dispărea următoarele filme și seriale:

ADVERTISEMENT