Video. Zeci de morți după erupția vulcanului Semeru din Indonezia. Bilanțul deceselor a ajuns la 34

Muntele de pe insula Java a început sâmbătă, 4 decembrie, să se trezească la viață, fiind, de fapt, un vulcan adormit.

Bilanțul morților provocat de a ajuns, marți, la 34 de morți, a declarat agenția națională pentru catastrofe din Indonezia.

Aceeași agenție de stat a transmis că ajutoarele au fost trimise de urgență în regiunea afectată de erupție, scrie .

Search and rescue of victims after the Semeru eruption, East Java🌋

Erupția a avut loc în ziua de duminică, 5 decembrie, exact în mijlocul insulei Java, unde se află și capitala Indoneziei, orașul Jakarta.

Pe respectiva insulă se regăsesc și cele mai mari orașe din țară, fiind și cea mai populată insulă a țării, cu 151,8 milioane de locuitori și 56,1% din populația totală Indoneziei.

În urma calamității s-au scufundat în cenușă case și autovehicule.

De asemenea, unele sate, precum Curah Kobokan, au fost învăluite în cenușă, iar localnicii sunt înspăimântați de gândul de a se mai întoarce acasă. De precizat că localitatea se află la 30 de kilometri de gura vulcanului.

„Casa familiei mele de aici, din Curah Kobokan, este distrusă. Sunt traumatizat, mi-am întrebat rudele dacă sunt suficient de curajoase să se întoarcă în Curah Kobokan și toți au spus că nu, că mai bine dorm sub un copac. Când a avut loc erupția, am crezut chiar că voi muri aici”, a declarat Marzuki Suganda, un miner care locuiește și lucrează într-un sat din apropiere, scrie .

Drone footage shows the scale of devastation in a village near Indonesia’s Semeru volcano on Java island, after a deadly eruption over the weekend killed least 22 people, while 27 remain missing and thousands have been displaced

— Reuters (@Reuters)