Zeci de polițiști și jandarmi la înmormântarea unui preot! Mitropolitul Moldovei a oficiat slujba

Zeci de polițiști și jandarmi la înmormântarea unui preot! Părintele Constantin Muha din Botoșani s-a stins din viață după ce s-a infectat cu COVID-19.

Sicriul a fost depus la morga Spitalului Municipal Dorohoi, deși atât familia cât și credincioși au insistat să fie adus pe catafalcul din curtea Bisericii Sfânta Vineri.

De altfel, mașina mortuară a ajuns la Iași, acolo unde a fost preluată de echipaje ale forțelor de ordine și condusă la morgă, acolo unde a avut acces doar familia.

Jurnaliștii de la botoșăneanul.ro scriu că ar fi avut loc discutii intense intre reprezentantii Protopopiatului Dorohoi si Primariei si cei ai Directiei de Sanatate Publica Botosani, in incercarea de a fi aprobata depunerea sicriului sigilat pe catafalc.

În cele din urmă, DSP Botoșani a ales să refuză solicitarea. Astfel că, sicriul a fost dus la biserică, iar slujba de inmormantare, oficiata de IPS Teofan, mitropolitul Moldovei si Bucovinei, a avut loc in prezenta a aproximativ 50 de politisti, jandarmi si politisti locali.

“Precizam faptul ca fortele de ordine sunt prezente in teren pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica.

Și pentru verificarea respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta. Astfel, zeci de efective de politisti, jandarmi si politisti locali actioneaza pentru desfasurarea in bune conditii a evenimentului si pentru prevenirea raspandirii virusului Covid 19″, au spus oficialii Politiei Botosani, intr-un comunicat trimis in timpul slujbei.

Interesant este că un mesaj de condoleanțe din partea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române a fost transmis la chiar la slujba de înmormântare a părintelui profesor Constantin Muha.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a început prin a spune că a primit cu multă durere vestea trecerii neașteptate din această viață a părintelui, ”slujitor devotat al Bisericii și al învățământului teologic românesc”.

Viața preotului Constantin Muha, continuă Patriarhul României, ”strălucitoare prin entuziasmul duhovnicesc și profesional”, a cunoscut coordonate și aspecte deosebite.