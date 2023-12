Zeljko Kopic, mesaj clar înainte de Dinamo – U Cluj: „Fără greșeli! Jucătorii să înțeleagă”

, iar antrenorul încearcă să scoată echipa din situația extrem de dificilă. Declarații înainte de meciul cu Universitatea Cluj.

Zeljko Kopic e optimist înainte de Dinamo – Universitatea Cluj: „Atitudinea echipei este pozitivă”

Fostul antrenor al lui Dinamo Zagreb a vorbit despre starea de spirit din Ștefan cel Mare înainte de duelul cu „șepcile roșii”: „U Cluj este o echipă de calitate. Atmosfera noastră, atitudinea echipei este pozitivă. Suntem gata să ieșim să luptăm și să dăm ce avem mai bun”.

Kopic a avut mesaj clar pentru „câini”: „Vreau ca jucătorii să înțeleagă și să nu facă greșeli. Sunt pozitiv legat de ultimul meci. Am făcut câteva greșeli. Trebuie să spun că pe faza ofensivă am fost bine la meciul de Cupă. Am marcat 3 goluri”.

se teme că gazonul va avea mult de suferit din cauza meciului de rugby pe care „alb-roșii” l-au disputat: „Este cum este. Pentru mine e important să văd că jucătorii dau totul. Terenul nu va fi bun, după meciurile de rugby, dar asta avem în acest moment. Trebuie să ne adaptăm”.

Zeljko Kopic nu a purtat nicio discuție cu Ovidiu Burcă: „Vreau să-i dau timp”

Zeljko Kopic a explicat de nu s-a întâlnit și nici măcar nu a discutat cu Ovidiu Burcă: „Nu l-am sunat pentru că e perioada scurtă. Vreau să-i dau timp și să-mi dau și mie să văd echipa, să simt jucătorii”.

Croatul a fost în Giulești la meciul dintre Rapid pentru a vedea la treabă viitoarea adversară a lui Dinamo: „A fost o oportunitate să văd Voluntari live. A fost o oportunitate să văd meciul. Am nevoie de timp să văd cum este campionatul. Voluntari a avut un joc bun. Nemec are calitate, a fost jucătorul meu la Pafos.

Ce am văzut ieri, Voluntari a venit să joace, să ia punctele. Am jucătorii mei, nu vorbesc despre alții. Sunt satisfăcut de atacul meu. Trebuie să ne îmbunătățim jocul, iar fanii vor veni la stadion”.

Dinamo, meciuri extrem de importante pe final de an

Dinamo joacă pe stadionul „Arcul de Triumf” împotriva „fraților” de la Universitatea Cluj, luni, 13 decembrie, ora 20:45. „Câinii” mai au două meciuri extrem de importante în acest final de an. Pe 18 decembrie, la ora 20:00, Dinamo are „derby-ul” retrogradării cu FC Botoșani.

În ultimul meci din 2023, echipa lui Zeljko Kopic va întâlni pe teren propriu pe FC Voluntari, pe 22 decembrie, ora 20:30. „Câinii” sunt pe locul 15 în clasament cu 10 puncte după 18 meciuri.