Ziua internațională a pisicii. Top 5 cele mai ciudate rase de feline din lume

Ziua internațională a pisicii nu are o istorie foarte lungă, însă este un moment important pentru cei care iubesc felinele afectuoase și dornice de joacă. Legătura dintre om şi pisică este extrem de veche și datează de peste 9.000 ani.

Care este istoricul zilei internaționale a pisicii

Ziua internațională a pisicii reprezintă o zi de activism pentru conștientizarea oamenilor față de nevoile pe care le au acestea. În plus, momentul este o luptă împotriva abuzurilor care au loc asupra acestor feline drăgălașe.

Sărbătoarea are loc anual în data de 8 august, dar există și țări din Europa care cinstesc felinele în alte perioade. Spre exemplu, Rusia marchează acest lucru pe 1 martie, în timp ce alte regiuni din lume pomenesc momentul pe 17 februarie.

Concret, a pisicii a fost aleasă în anul 2002 de către Fondul Internațional pentru Bunăstarea Animalelor, dar și alte grupuri pentru drepturile animalelor. În urmă cu doi ani, aspectele legat de această zi au ajuns la o organizație britanică non-profit.

Instituția din Marea Britanie se ocupă de îmbunătățirea sănătății și bunăstării pisicilor domestice din întreaga lume încă din anul 1958. Animăluțele sunt aducătoare de și afecțiune, dar cele negre aduc și ghinion.

Cele mai ciudate rase de feline

Pisicile sunt drăgălașe și stau mereu să le mângâi, dar și sunt câteva rase mai ciudate, dar la fel de iubite de oamenii de pretutindeni. Una dintre acestea este LaPerm, originară din Oregon, SUA, cunoscută pentru blana sa lungă și creață.

Aceste feline sunt sociabile, liniștite și foarte afectuoase cu stăpânii lor. De asemenea, animalele domestice sunt echilibrate și foarte curioase, prima pisică din această rasă născută în lume fiind femelă și fără păr.

Pisica Elf s-a născut datorită a doi crescători entuziaști americani. Aceștia și-au propus să dezvolte o nouă rasă fără păr, fără pisici și cu urechi ondulate, încrucișarea având loc între Sphynx și American Curl.

Ucraina Levkoy reprezintă una dintre cele mai ciudate rase de pisică. Este de talie medie, are un aspect elegant și nu are blană. În plus, este caracterizată prin ochii mari, migdalați, urechi îndoite și cap lung și plat.

Această rasă a luat naștere tot printr-o încrucișare, în anul 2004. A fost folosită o femeie Sphynx și un mascul cu urechi lăsate din Ucraina, motiv pentru care pisica aceasta este întâlnită numai în zona respectivă.

Peterbald este o pisică de talie medie, originară din Rusia și care a luat naștere în 1974. A apărut prin unirea dintre un donskoy și o pisică orientală cu păr scurt, motiv pentru care este un animal fără păr. Poate fi confundată cu pisica egipteană.

Specialiștii consideră, conform , că este o felină cuminte, curioasă, inteligentă și foarte prietenoasă, dar care este dependentă de afecțiunea stăpânilor.

Care este cea mai ciudată dintre toate rasele de pisică

Cea mai ciudată rasă dintre toate pisicile este Sphynxul, un animal de companie foarte cunoscut de oamenii din întreaga lume. E renumită la nivel internațional și este caracterizată prin corpul robust, ochii mari și blana care lipsește.

Ziua internațională a pisicii nu are cum să o treacă cu vederea pe această felină care a apărut datorită unei mutații naturale. Animalul este pașnic, inteligent și care este foarte dependent de cei care le au în locuință.