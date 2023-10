Ziv Morgan va fi amendat de către CFR Cluj. Gestul israelianului care i-a supărat pe conducători

Ziv Morgan are probleme la CFR după ce a decis să vorbească cu presa în ciuda interdicției impuse de club. Morgan a ajuns în acest an la CFR de la Hapoel Ironi.

Morgan, amendat de CFR Cluj

“Morgan s-a întors. Noi nu i-am dat voie să dea interviu, am încercat să-l protejăm și am și solicitat presei să-l ierte. Mai puțin un jurnalist, care nu a primit aprobarea, culmea, a și cerut-o.

A cerut aprobarea de la clubul nostru, i-am spus că nu îi permitem. Și l-a sunat pe jucător și i-a spus că are acceptul nostru. L-a sunat pe Morgan. Și am fost dezamăgiți pentru că am refuzat oameni din presă alături de care colaborăm foarte bine.

E o situație politică și am încercat să-l protejăm. Și acel jurnalist care ne-a sunat și i-am spus că nu are voie l-a sunat și i-a spus că are acceptul clublui. Eu vreau să zic cât se poate de sincer, nu are rost să ne ascundem”, a declarat Cristi Balaj.

CFR nu i-a dat voie lui Morgan să vorbească cu presa

Ziv Morgan este un jucător israelian în vârstă de 23 de ani. Acesta a evoluat în 9 partide pentru CFR, dintre care 4 ca titular. Morgan nu a reușit niciun gol pentru clujeni, însă a primit două cartonașe galbene. Fundașul stânga are două goluri marcate în carieră, ambele în sezonul 2021-2022.

“Morgan o să primească sancțiune, bineînțeles. Noi nu i-am dat voie să vorbească. O să avem o discuție cu el și vedem care o să fie sancțiunea. E și o situație specială, jucătorul a fost de bună credință.

El în momentul în care a discutat cu jurnalistul respectiv, sau nu numai cu el, a spus că nu se poate fără acceptul clubului. Când a sunat înapoi nu s-a gândit că omul… mă opresc. A fost și într-o situație specială, doar în pielea lui să nu fi”, a completat Cristi Balaj.

CFR Cluj este într-un duel direct pentru locul 1 cu FCSB. Formația pregătită de Mandorlini ocupă locul secund în Superligă și se află la 3 puncte de prima poziție.

Morgan va fi amendat de catre CFR