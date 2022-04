Zizik, coregrafa dansatoarelor ajunse la terapie intensivă după accident: ”Medicii sunt foarte rezervați”. Informații de ultim moment

Alexandra Negulescu, cunoscută în showbiz drept Zizik, a vorbit, pentru FANATIK, despre starea tinerelor care, zilele trecute, după un grav accident de circulație petrecut pe DN1 au ajuns la terapie intensivă și, acum, luptă pentru viața lor.

Ce spune Zizik despre starea dansatoarelor, după accident

– aflate într-o mașină care circula regulamentar, au fost izbite de o alta, intrată pe contrasens – Zizik, coregrafa lor, ne-a dezvăluit ce se întâmplă cu tinerele alături de care, ani la rândul, a lucrat.

”Andreea este la fel, nu s-a schimbat nimic, din păcate. Este tot în comă indusă. Elena se simte însă mult mai bine. Este tot la Terapie Intensivă, dar este mult mai bine. Încă nu am vorbit cu ea, nu am voie pentru că are tensiunea destul de mare. Doar părinții ei au primit acordul medicilor să o vadă și să vorbească cu ea”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Zizik, coregrafa lor.

Alexandra Negulescu este însă îngrijorată de ceea ce se întâmplă cu ele și pentru că nu știe exact ce s-a întâmplat în accident, cum au fost afectate cele două tinere. ”Nu știu exact ce au pățit ele, cum au fost afectate de accident.

Poliția nu a vrut să ne dea detalii, medicii au refuzat să ne explice mie sau colegelor noastre. Mă interesez zi de zi de starea lor, dar nimeni nu vrea să ne zică mai nimic despre ce au pățit în accident”, a mai precizat, pentru FANATIK, Zizik.

Zizik, despre tinerele dansatoare: ”Tot ce putem face este să ne rugăm pentru ele”

Coregrafa Alexandra Negulescu a recunoscut că, de când a aflat de cumplitul accident, trece prin clipe de coșmar, ea fiind extrem de atașată de cele două tinere care, acum, luptă pentru viața lor pe patul de spital.

”În primele zile am fost în stare de șoc. Acum nu îmi vine să cred că vorbesc despre ele așa, tot am impresia că mă voi trezi din acest coșmar și le voi vedea pe Andreea și pe Elena în fața ochilor. Ele erau de mult timp cu mine, Andreea era de șapte ani, iar Elena lucra de patru ani.

Andreea, neavând mamă, s-a apropiat foarte mult de mine, eram ca mămica ei. E foarte greu acum, nu îmi vine să cred ce s-a întâmplat, mă rog zi de zi pentru ele. Nu știu ce se va întâmpla cu fetele mele, tot ce putem face este să ne rugăm pentru ele. Așa ne-au zis și medicii, totul depinde acum de ele, medical s-a făcut tot ce s-a putut. Au nevoie de un pic de noroc acum…”, ne-a mai mărturisit Zizik.

Supărarea coregrafei care a făcut senzație, de-a lungul timpului, alături de artiști precum Andra, Cristina Spătar și alții, este cu atât mai mare cu cât singurul lucru pe care a reușit să îl ”scoată” de la medici au fost vești proaste despre Andreea, tânăra de 20 de ani afectată mai grav în accident.

”Din ce am înțeles, medicii sunt foarte rezervați în ceea ce privește starea Andreei”, ne-a precizat Alexandra Negulescu, alias Zizik.

Cele două dansatoare, victime într-un accident cumplit

Andreea (20 de ani) și Elena (19 ani) erau două dintre dansatoarele de bază din trupa fondată de Zizik, coregrafa care le-a învățat să se miște, amândouă fiind, în același timp, instructoare pentru fetițele din formație.

Cele două, la începutul acestei luni, au fost victime ale unui accident cumplit, petrecut pe DN1. Cu Andreea, la volan, iar Elena în dreapta, mașina a fost izbită de o alta care a intrat pe contrasens și care avea viteză foarte mare.

”Din ce am văzut pe filmare, avea mare viteză. Fetele mergeau cu 80 la oră într-o porțiune de drum în care era permisă circulația cu 100, dar cel care le-a izbit, un bărbat de vreo 70 de ani, avea viteză foarte mare”, ne-a spus Zizik.

După accident, fetele au fost duse la spital, Andreea ajungând la Floreasca, iar Elena la Elias, în București. ”Din ce am înțeles au fost tratate de cei mai buni medici din țară”, a mai spus Zizik, pentru FANATIK.

Victimele accidentului, apariții regulate în emisiuni TV

Andreea și Elena, cele două dansatoare din trupa condusă de coregrafa Zizik, erau prezențe obișnuite ale emisiunilor TV. Adeseori, mai ales în perioada în care Zizik a fost asistentă TV la Antena Stars, cele două apăreau pe micul ecran cu formația de dans.

Mai mult, Andreea, care era și instructoare a copiilor din grupul Happy Dance, a avut un succes deosebit la tv, iar alături de micuțele balerine a făcut show-uri cât se poate de reușite și la Antena 1, la Pro TV și la Antena Stars.

Conform informațiilor apărute imediat după accident, Andreea și Elena trebuiau, alături de Zizik, să ajungă la o emisiune TV unde fuseseră invitate să danseze. Din păcate, un moment de neatenție al unui alt șofer le-a făcut pe cele două să nu mai ajungă la emisiunea programată, ci la Urgențe, acolo unde medicii au făcut tot ce este posibil pentru a le salva viața.